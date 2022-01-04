GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Dourado için teklif yaptı mı? Açıklama geldi

Süper Lig'in ilk yarısında zirvenin uzağında kalan ve Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden Galatasaray, ikinci yarıda iddialı bir konuma gelmek için kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı takımın, teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda öncelikli olarak orta sahaya takviye yapacağı ifade ediliyor. Aslan'ın listesinde Brezilyalı futbolcu Rodrigo Dourado olduğu öne sürülmüştü.
Oyuncuyla ilgili bir açıklama geldi. Brezilya basınında GZH'de yer alan habere göre yıldız ismin kulübü Internacional ile oyuncunun menajeri Guilherme Miranda sarı-kırmızılılardan henüz teklif gelmediğini bildirdi.