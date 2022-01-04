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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Dourado için teklif yaptı mı? Açıklama geldi

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'in ilk yarısında beklentilerin altında kalan Galatasaray, ikinci yarıda toparlanmak için kadrosuna ciddi takviyeler yapmayı planlıyor. Sarı-kırmızılı takımın listesinde olduğu iddia edilen Brezilyalı orta saha oyuncusu Rodrigo Dourado için açıklama geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2022 Salı 08:24
TUĞÇE ERGİNKOÇ
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Dourado için teklif yaptı mı? Açıklama geldi

Süper Lig'in ilk yarısında zirvenin uzağında kalan ve Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden Galatasaray, ikinci yarıda iddialı bir konuma gelmek için kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Dourado için teklif yaptı mı? Açıklama geldi

Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı takımın, teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda öncelikli olarak orta sahaya takviye yapacağı ifade ediliyor. Aslan'ın listesinde Brezilyalı futbolcu Rodrigo Dourado olduğu öne sürülmüştü.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Dourado için teklif yaptı mı? Açıklama geldi

Oyuncuyla ilgili bir açıklama geldi. Brezilya basınında GZH'de yer alan habere göre yıldız ismin kulübü Internacional ile oyuncunun menajeri Guilherme Miranda sarı-kırmızılılardan henüz teklif gelmediğini bildirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Dourado için teklif yaptı mı? Açıklama geldi

Ancak temmuz ayı itibarıyla başka bir kulüple sözleşme yapabilecek olan 27 yaşındaki ön liberonun ayrılma ihtimalinin de bulunduğu kaydedildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Dourado için teklif yaptı mı? Açıklama geldi

RODRIGO DOURADO KİMDİR?

17 Haziran 1994 tarihinde Brezilya'da dünyaya gelen Rodrigo Dourado, kariyerine Internacional'in altyapısında başladı. Başarılı isim, 2015'ten bu yana A takımda forma giyiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Dourado için teklif yaptı mı? Açıklama geldi

Internacional formasıyla toplamda 201 karşılaşmada görev alan Dourado, 9 gol atarken 8 de asist yaptı. Brezilya'nın alt yaş milli takım formalarını da terleten yıldız ismin güncel piyasa değeri ise 3.6 milyon euro...

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