GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Dennis Man Serie A'ya gidebilir! Galatasaray'a kötü haber

Süper Lig 'de ilk yarıyı zirveden uzak kapatan ve Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden Galatasaray , ligin ikinci yarısına iddialı bir kadro ile girmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Kariyerine Serie B'de devam eden Dennis Man'la ilgili flaş bir iddia daha ortaya atıldı. Rumen ve İtalyan basınında yer alan haberlere göre 23 yaşındaki genç kanat, Serie A ekiplerinden Sampdoria'ya kiralanabilir.