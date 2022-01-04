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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Dennis Man Serie A'ya gidebilir! Galatasaray'a kötü haber

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'in ikinci yarısı için kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, gündemine Rumen futbolcu Dennis Man'ı almıştı. Yıldız isme, Serie A takımlarından Sampdoria da talip oldu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2022 Salı 10:28
TUĞÇE ERGİNKOÇ
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Dennis Man Serie A'ya gidebilir! Galatasaray'a kötü haber

Süper Lig'de ilk yarıyı zirveden uzak kapatan ve Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden Galatasaray, ligin ikinci yarısına iddialı bir kadro ile girmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Dennis Man Serie A'ya gidebilir! Galatasaray'a kötü haber

Transfer çalışmalarına gaza basan Aslan, listesini belirledi. Sarı-kırmızılıların kadroya katmak istediği isimlerin başında Parma ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Rumen futbolcu Dennis Man geliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Dennis Man Serie A'ya gidebilir! Galatasaray'a kötü haber

Kariyerine Serie B'de devam eden Dennis Man'la ilgili flaş bir iddia daha ortaya atıldı. Rumen ve İtalyan basınında yer alan haberlere göre 23 yaşındaki genç kanat, Serie A ekiplerinden Sampdoria'ya kiralanabilir.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Dennis Man Serie A'ya gidebilir! Galatasaray'a kötü haber

Haberde Sampdoria'nın hocası Roberto D'Aversa'nın, Man'ın eski antrenörü olduğuna vurgu yapıldı ve ligin ikinci yarısında ona ihtiyaç duyabileceğine dikkat çekildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Dennis Man Serie A'ya gidebilir! Galatasaray'a kötü haber

Oyuncunun kulübü Parma'nın da Sampdoria'nın ilgisine olumlu baktığı hatta Man'ın maaşının bir kısmını bile ödemeyi kabul edeceği bildirildi. Sözleşmede satın alma opsiyonu bulunup bulunmayacağının ise henüz net olmadığı aktarıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Dennis Man Serie A'ya gidebilir! Galatasaray'a kötü haber

Ocak 2021'de FCSB'den Parma'ya transfer olan Dennis Man, bu sezon kulübünde çıktığı 11 karşılaşmada 2 gol kaydetti. Rumen futbolcunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro...

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