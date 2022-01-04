GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Dennis Man Serie A'ya gidebilir! Galatasaray'a kötü haber

Süper Lig'de ilk yarıyı zirveden uzak kapatan ve Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden Galatasaray, ligin ikinci yarısına iddialı bir kadro ile girmek için hazırlıklarını sürdürüyor.
Transfer çalışmalarına gaza basan Aslan, listesini belirledi. Sarı-kırmızılıların kadroya katmak istediği isimlerin başında Parma ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Rumen futbolcu Dennis Man geliyor.
Kariyerine Serie B'de devam eden Dennis Man'la ilgili flaş bir iddia daha ortaya atıldı. Rumen ve İtalyan basınında yer alan haberlere göre 23 yaşındaki genç kanat, Serie A ekiplerinden Sampdoria'ya kiralanabilir.