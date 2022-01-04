GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a süper golcü! Jose Manuel Lopez... (GS spor haberi)

Galatasaray ligin kalan yarısında ceza sahasında yakaladığı pozisyonu ikiletmeyecek bir santrfor arıyor. Uzun boylu, sırtı kaleye dönük oynamayı bilen, kafa toplarına hakim, bitirici bir isim için adeta çıldırıyor. Bu özellikleri şart koşan Fatih Terim'in gözdesi Arthur Cabral... Ancak rakipler oldukça güçlü. Milan, Fiorentina ve West Ham'ın elinden Brezilyalı golcüyü kapmak hiç kolay görünmüyor. Alternatifler üzerinde çalışmalar devam ederken adaylar arasına yeni bir isim daha eklendi: Jose Manuel Lopez... 1.88 boyu ile üzerine gelen topu ıskalamayan 21 yaşındaki futbolcu Fatih Terim'in ilgisini çekti.





CRUZ AZUL İLE RAKİP OLDULAR



Lanus altyapısından yetişen ve bu sezon attığı gollerle yıldızlaşan futbolcu için hemen görüşmeler başladı. 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Lopez'in satın alma opsiyonu ile kiralanması da masada duruyor. Öte yandan Meksika basını da genç oyuncu için Galatasaray ve Cruz Azul'ın yarıştığını yazdı. O iddiaya göre; Cruz Azul golcüsü Jonathna Rodriguez'ı 6 milyon dolar karşılığında Al- Nasse'a satmayı onayladı. 2022'nin ilk günlerinde operasyon tamamlanacak. Rodriguez'in yerini doldurması için düşünülen golcü ise Jose Manuel Lopez... Haberde, 'Galatasaray'ın Azul'u oldukça zorlayacağı' belirtildi.



