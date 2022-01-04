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GALATASARAY HABERİ: Görüşmeler başlıyor! Muslera'nın yerine Sinan Bolat... (GS spor haberi)

Süper Lig'de ilk yarının ardından ara transfer dönemi çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrası kalede ciddi sorun yaşayan sarı-kırmızılılar, 1 numaralı sorunu çözecek. Adaylar arasında Sinan Bolat ve Okan Kocuk başı çekiyor. İşte tüm detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2022 Salı 06:50
GALATASARAY HABERİ: Görüşmeler başlıyor! Muslera'nın yerine Sinan Bolat... (GS spor haberi)

Muslera'nın sakatlığı sonrası kalede ciddi sorun yaşayan sarı-kırmızılılar 1 numaralı sorunu çözecek. Adaylar arasında Sinan Bolat ve Okan Kocuk başı çekiyor. Sarı-kırmızılılar Sinan'ın bonservisini alabilmek için bu hafta içinde Gent kulübü ile masaya oturacak. Okan için de Giresunspor'la görüşülecek. Öncelik Sinan Bolat'ta... Olumsuz yanıt gelirse Okan geri çağrılacak. Göztepe'nin, 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan İrfan Can için 3 milyon euro istemesi transferini zorlaştırıyor.

Sinan Bolat daha önce 2014-15 sezonunda kiralık olarak Galatasaray'a gelmiş ancak ligde sadece iki maçta forma giymişti. Bu kez as kaleci olarak takıma dönmesi gündemde...

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