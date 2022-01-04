En güçlü aday Galatasaray

Bodo-Glimt parlayan yıldızı Ola Solbakken için 7 milyon euro istiyor... Ancak Norveç basınında yer alan iddialara göre şimdiye kadar gelen en yüksek teklif 4 milyon euro civarında... Her ne kadar Almanya ve İtalya'dan talipleri olduğu iddia edilse de sadece 'Galatasaray' net olarak telaffuz ediliyor. Avisa Nordland gazetesi de; Solbakken için en güçlü adayın Galatasaray olduğunu, hatta menajeri ile bir görüşme olduğunu iddia etti. 23 yaşındaki oyuncu, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Feghouli'nin yerine düşünülüyor.