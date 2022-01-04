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Burak Elmas'tan flaş paylaşım! Fatih Terim...

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim'le aralarında sorun yaşandığına dair haberleri yalanladı. Elmas, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hiçbir yönetim kurulu üyemiz Galatasaray SK Başkanı olarak çizdiğim vizyon ve kendisinden talep ettiğim görevler dışında şahsi bir aksiyon almamıştır." ifadesini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2022 Salı 23:52 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2022 Salı 23:53
Burak Elmas'tan flaş paylaşım! Fatih Terim...

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fatih Terim'le aralarında sorun yaşandığına dair haberleri yalanladı.

İşte o paylaşım:

"Son günlerde Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim ve bazı Yönetim Kurulu üyelerimize dair kamuoyuna yansıyan iddialar gerçek dışıdır. Hiçbir YK üyemiz Galatasaray SK Başkanı olarak çizdiğim vizyon ve kendisinden talep ettiğim görevler dışında şahsi bir aksiyon almamıştır."

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