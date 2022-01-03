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Galatasaray'dan Doğan Alemdar hamlesi!

Galatasaray'da Muslera'nın sakatlığı ve yedek kaleciler İsmail Çipe ile Fatih Öztürk'ün güven vermemesi nedeniyle kaleci arayışlarına geçildi. Bu doğrultuda Fransız basınında Doğan Alemdar ismi ön plana çıkarıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2022 Pazartesi 09:22
Galatasaray'dan Doğan Alemdar hamlesi!

Galatasaray'da Muslera'nın sakatlanması ve İsmail Çipe'nin kötü performansı sarı kırmızılıları bir kaleci arayışına itti. Fransız basınında bu doğrultuda flaş bir Doğan Alemdar haberi yayınlandı.

'Galatasaray, Doğan Alemdar ile ilgileniyor' başlığıyla duyurulan haberde, takıma geçtiğimiz yaz katılan ve Alfred Gomis ile Romain Salin'in arkasında 3. kaleci konumunda olan Alemdar'ın memleketine dönebileceği kaydedildi.

Habere göre Galatasaray Doğan Alemdar'ı kiralamak isterken, Fransız temsilcisi Romain Salin'in sakatlığı ve Alfred Gomis'in coronaya yakalanması nedeniyle Doğan'ın kiralanmasına pek hevesli değil.

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