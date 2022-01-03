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Galatasaray'a Kerem Aktürkoğlu için resmi transfer teklifi!

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a transfer olmasının ardından bir anda yaptığı sıçramayla dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu gösterdiği performansla parmak ısırtıyor. Birçok Avrupa ekibinin radarına giren 23 yaşındaki futbolcu için sarı-kırmızılılara ilk resmi teklif geldi. Özellikle Almanya Bundesliga takımlarının yakın markajında bulunan yıldız futbolcu için Galatasaray ile temasa geçildi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları ve Galatasaray'ın pazarlıklara başlayacağı rakam...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2022 Pazartesi 09:53
Galatasaray'a Kerem Aktürkoğlu için resmi transfer teklifi!

Galatasaray forması altında harika bir ilk yarıyı geride bırakan Kerem Aktürkoğlu'nun talipleri her geçen artıyor. Galatasaray'a genç oyuncu için ilk resmi teklif de geldi.

Galatasaray'a Kerem Aktürkoğlu için resmi transfer teklifi!

Akşam'ın haberine göre; Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg 23 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için sarı-kırmızılı kulübün kapısını çalan ilk kulüp oldu. Stuttgart ve Hoffenheim de Kerem ile yakından ilgilenen diğer Bundesliga ekipleri...

Galatasaray'a Kerem Aktürkoğlu için resmi transfer teklifi!

15 MİLYON EURO'NUN ÜSTÜNDEKİ TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK!
Sarı-kırmızılı yönetim, genç oyuncu için 15 milyon euronun üzerinde gelecek tekliflerin değerlendirmeye alacak. Kerem'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında bitiyor.

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