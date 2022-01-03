GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ 🔥 | İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Doğan Alemdar, Gedson Fernandes, Ola Solbakken... | Gs haberleri

Süper Lig'de 7 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 6 beraberlik alan Galatasaray, ligin ilk yarısını 10. sırada tamamladı. UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna grup lideri olarak yükselen Aslan, transferde önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Galatasaray'ın transfer listesi de ortaya çıktı. İşte Fatih Terim'in Burak Elmas ve ekibine sunduğu isimler...

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🔥 HAMDI FATHI

Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre Galatasaray, Hamdi Fathi ile ilgileniyor. Al Ahly'in eski oyuncusu Mohamed Farouk, Galatasaray'ın yetkilendirdiği menajerlerin Hamdi Fathi ile iletişime geçtiğini ve Afrika Uluslar Kupası'ndaki performansı sonrası transfer operasyonu için düğmeye basılacağının iletildiğini açıkladı. Haberin detayları için tıklayınız...

🔥 Doğan Alemdar

Fotomaç'ın Fransa basınından derlediği habere göre, Muslera'nın sakatlanmasının ardından kaleci arayışlarını sürdüren Aslan, Kayserispor'dan Rennes'e transfer olan Doğan Alemdar'ı kiralamak için harekete geçti. Haberin detayları için tıklayınız...

🔥 GEDSON FERNANDES

Fatih Terim'in gözdesi Gedson Fernandes için girişimler sürüyor. Ancak Benfica'da genç futbolcunun durumuna, yeni gelecek teknik direktörün karar vermesi beklenecek. Bu durum transferin gecikmesine sebep oluyor. Haberin detayları için tıklayınız...

🔥 ANDRAS SCHAFER

Galatasaray, Gedson Fernandes transferinin gerçekleşmeme ihtimaline karşılık, alternatif isimlere yöneldi. Andras Schafer'ı gündemine alan Aslan, genç Macar futbolcu için nabız yokluyor. Haberin detayları için tıklayınız...

🔥 AMADOU DIAWARA

Galatasaray sezon başında da çok istediği Romalı yıldızı devre arasında kodrosuna katmayı planlıyor. Fatih Terim'in listesinin ilk sırasında Roma'dan Amadou Diawara yer alıyor. Yaz transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala Galatasaray'ın gündemine gelmişti. Haberin detayları için tıklayınız...

🔥 OLA SOLBAKKEN

Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde yer alan Ola Solbakken için Trabzonspor'un da ilgisi bulunuyor. İki takım genç futbolcu için transferde karşı karşıya geldi. Haberin detayları için tıklayınız...

🔥 LO CELSO

Sarı kırmızılıların Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Tottenham'da fazla forma şansı bulamayan yıldız oyuncu Lo Celso ile ilgilendiği iddia edildi. Takvim'in İngiliz medyasından derlediği haberlere göre Aslan, Arjantinli orta saha oyuncusunu kiralık olarak kadroya katmak istiyor. Haberin detayları için tıklayınız...

🔥 Artur Cabral

Basel formasıyla bu sezon 31 maça çıkıp 27 gol atan 23 yaşındaki Arthur Cabral için resmi teklif Basel'e ulaştı. Cevap bekleniyor. Basel'in 6 milyon euro'ya Palmeiras'tan aldığı Cabral için Galatasaray'ın teklifi hakkında henüz bir rakam bilgisi yok. Haberin detayları için tıklayınız...