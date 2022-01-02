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Sinan Bolat kararını verdi! Galatasaray...

Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın her konuda anlaştığı Sinan Bolat sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmak için Belçika kulübü ile görüşme yapmaya hazırlanıyor... Tecrübeli filebekçi alacaklarına karşılık Gent'ten bonservisini talep edecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2022 Pazar 06:50
Sinan Bolat kararını verdi! Galatasaray...

Sarı-Kırmızılı yönetim, Gent'te oynayan milli kaleci ile her konuda anlaşmış durumda. Ancak Belçika kulübü, takımın 1. kalecisi olan Sinan Bolat'ı bırakma konusunda çok istekli değil.

Takvim'in haberine göre; Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 33 yaşındaki eldivenin ise Galatasaray'a gelme konusunda oldukça ısrarcı olduğu öğrenildi.

ALACAKLARINI BIRAKACAK

Sinan'ın birkaç gün içinde Gent ile masaya oturarak sözleşmesinin feshedilmesini isteyeceği belirlendi. Milli kalecinin Belçika kulübünden bazı alacakları olduğu ve bu alacakları bırakarak bonservisini talep edeceği gelen bilgiler arasında.

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