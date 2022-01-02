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Popescu'dan Galatasaray'ı üzen haber! "Ianis Hagi'ye tavsiyem..."

Son dakika spor haberi: Rumen futbolunun unutulmaz isimlerinden olan Gheorghe Popescu, Galatasaray'ın transfer hedefleri arasında yer alan Ianis Hagi'yle ilgili konuştu. Aynı zamanda Hagi'nin akrabası olan Popescu, 23 yaşındaki oyuncuya transfer tavsiyesinde bulundu. İşte o sözler... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2022 Pazar 10:46
BURAK ŞENTÜRK
Popescu'dan Galatasaray'ı üzen haber! "Ianis Hagi'ye tavsiyem..."

Glasgow Rangers'ta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ianis Hagi transferin gözdesi konumuna geldi. Galatasaray'ın ocak ayı planları arasında yer alan Rumen yıldızla ilgili akrabası Gheorghe Popescu'dan açıklamalar geldi.

Popescu'dan Galatasaray'ı üzen haber! "Ianis Hagi'ye tavsiyem..."

Daily Record'a konuşan Popescu, Ianis Hagi'nin Rangers'taki kontratında serbest kalma maddesi olduğunu açıkladı ve genç futbolcuya öngörülebilir bir gelecekte takımında kalması yönünde tavsiyede bulundu.

Popescu'dan Galatasaray'ı üzen haber! "Ianis Hagi'ye tavsiyem..."

"Ianis'e tavsiyem, Glasgow'da iki ya da üç yıl kalıp Rangers için süper önemli bir oyuncu olması. Sevildiği, takdir edildiği ve ona gerçekten iyi bir hamle şansı verecek kadar yüksek bir seviyede oynadığı Rangers'ta kalması gerekiyor."

Popescu'dan Galatasaray'ı üzen haber! "Ianis Hagi'ye tavsiyem..."

"Kontratında serbest kalma maddesi olduğunu biliyorum. 15, 17 veya 20 milyon sterlin mi emin değilim ama bir madde var ve herhangi bir kulübün istediği zaman ödeyebileceği bir madde."

Popescu'dan Galatasaray'ı üzen haber! "Ianis Hagi'ye tavsiyem..."

"Birkaç yıl daha Rangers'ta kalırsa, kulüplerin ona ödeyeceği para miktarı çok daha fazla artacak ve o da daha fazla kazanacak."

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