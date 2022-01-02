Pedro pahalı geldi

Son günlerde Fiorentina ile adı anılan Joao Pedro, Galatasaray'ın da gündeminde... Sarı-kırmızılı ekibin, Pedro için Cagliari Başkanı Giulini'ye fiyat sorduğu ifade edildi. La Nazione gazetesinin haberine göre, Fatih Terim Pedro'nun performansını beğeniyor. Ama Giulini'nin JP için 15 milyon euro talep etmesinin görüşmeleri durdurduğu bildirildi. Bu arada 29 yaşındaki forvet arkası, sadece Cagliari'nin kaptanı değil, aynı zamanda son yıllarda yaşanan çalkantılı dönemde kulübe sahip çıkan bir isim durumunda...