Kaleye kim geçecek?

Muslera dönene kadar kaleyi teslim edecek yerli kaleci arayan Galatasaray'da aday sayısı ikiye indi. Fatih Öztürk ile yollarını ayıracak sarı-kırmızılılar, Muslera'nın yokluğunda İsmail Çipe'yle devam etmeyi düşünmüyor. Bu nedenle Sinan Bolat veya Okan Kocuk'un transferi gündemde...

Ancak iki oyuncunun durumu da belirsizliğini koruyor. Gent, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Sinan'ı şu an bırakmaya yanaşmıyor. Giresun cephesi ise sezon başında kiraladığı Okan'ı kaleci takviyesi yapmadan geri göndermek istemiyor. Bu nedenle kaleci transferi şimdilik belirsizliğini koruyor.