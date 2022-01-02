Galatasaray'da sağ bek operasyonu! 2 ayrılık 1 transfer

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek adına takım maliyetini düşürmek ve kontenjan sorununu da ortadan kaldırmak isteyen Galatasaray'da sağ tarafta büyük hareketlilik yaşanacak. Sacha Boey'in sakatlığını atlatması, Oğulcan'ın sağ bekteki başarılı performansı kontenjan ve maliyet sorunlarının çözümü adına rotanın 'sağ bek' pozisyonuna dönmesine neden oldu.

ABD'DEN 2 TEKLİF VAR

Hürriyet'in haberine göre; Oğulcan'ın çıkışı ile birlikte De Andre Yedlin artık tamamen taca çıktı. Luyindama, Babel, Assunçao ile birlikte Galatasaray'ın ayrılık kararı aldığı 4. yabancı isim ABD'li futbolcu oldu.