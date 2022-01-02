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Galatasaray'da sağ bek operasyonu! 2 ayrılık 1 transfer

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da yeni bir operasyon için düğmeye basıldı. Sağ bek mevkisinde değişime hazırlanan sarı-kırmızılılarda büyük bir hareketlilik yaşanacak. DeAndre Yedlin'i gözden çıkaran Cimbom'da Omar Elabdellaoui'nin kiralanması gündeme geldi. Yabancı kontenjan sorununu çözmek isteyen Aslan, yerli bir sağ bekle kadrosunu güçlendirecek. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2022 Pazar 11:44 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2022 Pazar 11:45
Galatasaray'da sağ bek operasyonu! 2 ayrılık 1 transfer

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek adına takım maliyetini düşürmek ve kontenjan sorununu da ortadan kaldırmak isteyen Galatasaray'da sağ tarafta büyük hareketlilik yaşanacak. Sacha Boey'in sakatlığını atlatması, Oğulcan'ın sağ bekteki başarılı performansı kontenjan ve maliyet sorunlarının çözümü adına rotanın 'sağ bek' pozisyonuna dönmesine neden oldu.

Galatasaray'da sağ bek operasyonu! 2 ayrılık 1 transfer

ABD'DEN 2 TEKLİF VAR
Hürriyet'in haberine göre; Oğulcan'ın çıkışı ile birlikte De Andre Yedlin artık tamamen taca çıktı. Luyindama, Babel, Assunçao ile birlikte Galatasaray'ın ayrılık kararı aldığı 4. yabancı isim ABD'li futbolcu oldu.

Galatasaray'da sağ bek operasyonu! 2 ayrılık 1 transfer

Sezon başında da transferi, ayrılığı son gün direkten dönen Yedlin'i, Amerika MLS Ligi'nden iki kulübün istediği ifade edildi. Galatasaray ülkesine dönmesi beklenen Yedlin'in, 1.5 yıllık 1 milyon 675 bin Euro olan kontrat maliyetinden de kurtulmak istiyor.

Galatasaray'da sağ bek operasyonu! 2 ayrılık 1 transfer

TESTLERİ GEÇERSE OMAR KİRALANACAK, İSMAİL ÇOKÇALIŞ İÇİN KOLLAR SIVANACAK
Galatasaray'da testleri geçmesi halinde sahalara dönecek olan Omar'ın, yarım sezonluğuna kiralanması gündemde. Hem kontenjan sorunu hem düzenli forma giyip form tutması hem de maliyetini de düşmek adına Norveçli sağ bekin kiralanmasına sıcak bakılıyor.

Galatasaray'da sağ bek operasyonu! 2 ayrılık 1 transfer

İki yabancı sağ bekini ocakta göndermek isteyen Aslan bu bölgeye bir de 'fırsat' transferi gerçekleştirme hedefinde. Yedlin ve Omar'da planlar gerçekleşirse sarı kırmızılılar Bursaspor ile sözleşmesini fesheden ve bonservisi elinde olan İsmail Çokçalış ile masaya oturacak.

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