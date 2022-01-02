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GALATASARAY HABERLERİ: Yusuf Yazıcı bilmecesi! Transferi o madde belirleyecek

Spor Toto Süper Lig'de zirvenin uzağında kalan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de bu sezon fazla şans bulamayan Yusuf Yazıcı'yı gündemine aldı. Ancak bu hamleyi yapabilmesi için Trabzonspor'un onayına ihtiyacı var. İşte son detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2022 Pazar 06:50
GALATASARAY HABERLERİ: Yusuf Yazıcı bilmecesi! Transferi o madde belirleyecek

Cimbom ara transfer döneminde büyük bir bomba patlatmak için kolları sıvamış durumda. Takvim'in derlediği habere göre sarı- kırmızılılar, Lille formasını giyen Yusuf Yazıcı konusunda önemli adımlar atıyor. Bu sezon Fransız ekibinde fazla görev yapamayan ve devre arasında takımdan ayrılma kararı alan milli futbolcunun Galatasaray'la büyük oranda anlaşma sağladığı öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Yusuf Yazıcı bilmecesi! Transferi o madde belirleyecek

LILLE ASLAN'A SICAK

Sarı-Kırmızılı yönetimin teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla istediği Yusuf Yazıcı için Lille'le de temasa geçtiği belirlendi. Fransız kulübünün Yusuf'u kiralık olarak gönderme kararı aldığı ve Galatasaray'a gitmesi konusunda herhangi bir pürüz çıkarmayacağı ifade edildi. Ancak transferin önünde ciddi bir engel bulunuyor. Trabzonspor'un Lille'le yaptığı protokole göre Yusuf Yazıcı'nın Süper Lig'den başka bir kulübe transfer olması durumunda 20 milyon Euro'luk tazminat maddesi devreye girecek.

GALATASARAY HABERLERİ: Yusuf Yazıcı bilmecesi! Transferi o madde belirleyecek

SON SÖZ TRABZON'UN

Bu nedenle Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile görüşerek Yusuf Yazıcı'nın transferi için izin isteyeceği öğrenildi. Ağaoğlu'nun bu konudaki tavrı, milli futbolcunun kaderini de belirleyecek. Eğer Trabzonspor'dan vize çıkmazsa Yusuf Yazıcı'nın büyük ihtimalle bir Rus kulübü ile anlaşma sağlaması bekleniyor.

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