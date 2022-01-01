Galatasaray'da Muslera'nın sözleşmesi feshedilecek!

Galatasaray'da Muslera'nın sakatlanmasının ardından kaleci krizi yaşandı. Cim-Bom, ne Fatih Öztürk ne İsmail Çipe ne de Okan Kocuk'a güveniyor. Sarı-kırmızılılar, ligin ikinci yarısı için kaleyi yabancı bir eldivene emanet etmeyi planlıyor.

Milliyet'in haberine göre martta sahalara dönmesi beklenen Muslera'nın ilerleyen yaşı ve bu sezonki formsuzluğu dikkate alınarak sözleşmesinin 6 aylığına askıya alınması gündeme geldi. Ancak kulübün önüne bu kez "yabancı statüsü" geldi.