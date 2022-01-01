Galatasaray'da Muslera'nın sözleşmesi feshedilecek!

Galatasaray'da Muslera'nın sakatlanmasının ardından kaleci krizi yaşandı. Cim-Bom, ne Fatih Öztürk ne İsmail Çipe ne de Okan Kocuk'a güveniyor. Sarı-kırmızılılar, ligin ikinci yarısı için kaleyi yabancı bir eldivene emanet etmeyi planlıyor.
Galatasaray'da Muslera'nın sakatlanmasının ardından kaleci krizi yaşandı. Cim-Bom, ne Fatih Öztürk ne İsmail Çipe ne de Okan Kocuk'a güveniyor. Sarı-kırmızılılar, ligin ikinci yarısı için kaleyi yabancı bir eldivene emanet etmeyi planlıyor.
Milliyet'in haberine göre martta sahalara dönmesi beklenen Muslera'nın ilerleyen yaşı ve bu sezonki formsuzluğu dikkate alınarak sözleşmesinin 6 aylığına askıya alınması gündeme geldi. Ancak kulübün önüne bu kez "yabancı statüsü" geldi.
Yeni bir yabancı tescili yapabilmek için vize ettirdiği bir yabancısını göndermek ya da kiralama yöntemiyle yollarını ayırmak zorunda olan Galatasaray, Fernando Muslera ile sözleşmesini anlaşmalı yolla feshedecek.