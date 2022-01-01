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Galatasaray'da Muslera'nın sözleşmesi feshedilecek!

Süper Lig'de bu sezon oldukça kötü bir görüntü sergileyen Galatasaray'da Fernando Muslera gelişmesi yaşanıyor. Buna göre sarı kırmızılılar Uruguaylı eldivenin sözleşmesini feshedebilir. İşte flaş gelişmenin ayrıntıları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2022 Cumartesi 13:15
Galatasaray'da Muslera'nın sözleşmesi feshedilecek!

Galatasaray'da Muslera'nın sakatlanmasının ardından kaleci krizi yaşandı. Cim-Bom, ne Fatih Öztürk ne İsmail Çipe ne de Okan Kocuk'a güveniyor. Sarı-kırmızılılar, ligin ikinci yarısı için kaleyi yabancı bir eldivene emanet etmeyi planlıyor.

Galatasaray'da Muslera'nın sözleşmesi feshedilecek!

Milliyet'in haberine göre martta sahalara dönmesi beklenen Muslera'nın ilerleyen yaşı ve bu sezonki formsuzluğu dikkate alınarak sözleşmesinin 6 aylığına askıya alınması gündeme geldi. Ancak kulübün önüne bu kez "yabancı statüsü" geldi.

Galatasaray'da Muslera'nın sözleşmesi feshedilecek!

Yeni bir yabancı tescili yapabilmek için vize ettirdiği bir yabancısını göndermek ya da kiralama yöntemiyle yollarını ayırmak zorunda olan Galatasaray, Fernando Muslera ile sözleşmesini anlaşmalı yolla feshedecek.

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