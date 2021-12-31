Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFERİ HABERİ: Aslan'dan golcü hamlesi! Krzysztof Piatek'in aklı Cimbom'da... (GS spor haberi)

GALATASARAY TRANSFERİ HABERİ: Aslan'dan golcü hamlesi! Krzysztof Piatek'in aklı Cimbom'da... (GS spor haberi)

Süper Lig'in ilk yarısında beklenilen performansı gösteremeyen Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Polonyalı yıldız Krzysztof Piatek'i gündemine alan sarı-kırmızılılar kiralama formülü ile Hertha Berlin’i ikna etmeye çalışıyor. Piatek’in de Galatasaray’a gelmeye istekli olması umutları artırıyor. İşte tüm detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2021 Cuma 06:50
GALATASARAY TRANSFERİ HABERİ: Aslan'dan golcü hamlesi! Krzysztof Piatek'in aklı Cimbom'da... (GS spor haberi)

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ile teknik direktör Fatih Terim bir araya geldi. Süper Lig'de şampiyonluk yarışından kopan ve Ziraat Türkiye Kupası'na da veda eden sarı-kırmızılı ekipte artık tek hedef Avrupa Ligi'nde şampiyonluk... Elmas ve Terim arasında yapılan görüşmede takviye için görüş birliğine varılırken bütçe durumuna göre bir yedek kaleci, sol bek, 6/8 numara oynayan orta saha, oyun aklı olacak 10 numara, bir kanat ve bir de santrfor olmak üzere 6 transfer yapılması gündemde...

GALATASARAY TRANSFERİ HABERİ: Aslan'dan golcü hamlesi! Krzysztof Piatek'in aklı Cimbom'da... (GS spor haberi)

DIAGNE VE MOHAMED YOK

Bu görüşmenin ardından kollar sıvanırken öncelikli olarak forvet arayışları başladı. Galatasaray'da Mbaye, Diagne kalçasından operasyon geçirdi. Mohamed ise Afrika Kupası'na gidecek ve ikinci yarının ilk 5 maçında forma giyemeyecek. Halil'in de bir türlü patlama yapamadığı ortamda sarı-kırmızılı ekibin listesinde ilk sırada Krzysztof Piatek yer alıyor. Hertha Berlin'de bu sezon 10 maçta 1 gol atabilen ve bu nedenle gözden düşen Piatek'in yarım sezonluk maliyeti 1.5 milyon euro...

GALATASARAY TRANSFERİ HABERİ: Aslan'dan golcü hamlesi! Krzysztof Piatek'in aklı Cimbom'da... (GS spor haberi)

BONSERVİSİ AÇIKLANDI

Alman kulübü, geçen sene 24 milyon euro yatırım yaptığı Polonyalı golcünün bonservisini 15 milyon euro olarak belirledi. Bu parayı ödemesi mümkün görünmeyen Galatasaray, kiralama formülü ile Hertha Berlin'i ikna etmeye çalışıyor. Yeniden kendisini ispat etmek isteyen 26 yaşındaki golcünün, Galatasaray'a gelmeye hazır olması Cimbom'un elini güçlendiriyor. Piatek'in menajerinin, Türkiye'ye transferi hakkında konuşmaması da görüşmelerin ciddi olduğunu ortaya koyan etmenler arasında...

Savaş ÇORLU

GALATASARAY TRANSFERİ HABERİ: Aslan'dan golcü hamlesi! Krzysztof Piatek'in aklı Cimbom'da... (GS spor haberi)

Bu sezon beklentilerin altında kalsa da kariyeri boyunca 273 maçta, 99 gol attı, 21 de asist katkısı yaptı. Şu anki Transfermarkt fiyatı ise 10 milyon euro...

GALATASARAY TRANSFERİ HABERİ: Aslan'dan golcü hamlesi! Krzysztof Piatek'in aklı Cimbom'da... (GS spor haberi)

Zaglebie Lubin, Cracovia, Genoa, Milan ve son olarak Hertha Berlin formaları giyen Piatek için bugüne kadar 64 milyon euro bonservis bedeli ödendi.

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