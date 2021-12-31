GALATASARAY TRANSFERİ HABERİ: Aslan'dan golcü hamlesi! Krzysztof Piatek'in aklı Cimbom'da... (GS spor haberi)

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ile teknik direktör Fatih Terim bir araya geldi. Süper Lig'de şampiyonluk yarışından kopan ve Ziraat Türkiye Kupası'na da veda eden sarı-kırmızılı ekipte artık tek hedef Avrupa Ligi'nde şampiyonluk... Elmas ve Terim arasında yapılan görüşmede takviye için görüş birliğine varılırken bütçe durumuna göre bir yedek kaleci, sol bek, 6/8 numara oynayan orta saha, oyun aklı olacak 10 numara, bir kanat ve bir de santrfor olmak üzere 6 transfer yapılması gündemde...





DIAGNE VE MOHAMED YOK



Bu görüşmenin ardından kollar sıvanırken öncelikli olarak forvet arayışları başladı. Galatasaray'da Mbaye, Diagne kalçasından operasyon geçirdi. Mohamed ise Afrika Kupası'na gidecek ve ikinci yarının ilk 5 maçında forma giyemeyecek. Halil'in de bir türlü patlama yapamadığı ortamda sarı-kırmızılı ekibin listesinde ilk sırada Krzysztof Piatek yer alıyor. Hertha Berlin'de bu sezon 10 maçta 1 gol atabilen ve bu nedenle gözden düşen Piatek'in yarım sezonluk maliyeti 1.5 milyon euro...



