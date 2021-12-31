Galatasaray efsanesi Popescu'dan Ianis Hagi transferi sözleri! "Ellerini çabuk tutmalılar"

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in uzun süredir listesinde bulunan ve şu sıralar Rangers formasıyla harikalar yaratan Ianis Hagi hakkında, Romanya'nın güçlü futbol figürlerinden Popescu konuştu.
Sarı kırmızılılarda da unutulmaz isimler arasında yer alan Popescu, Ianis Hagi'yi isteyen kulüplere seslenirken "Ellerini çabuk tutmalılar" dedi. İşte o sözler...
"Ianis'in bir satın alma opsiyonu var. 17 mi? 20 mi? 15 mi? Bilmiyorum. Bir maddesi olduğunu biliyorum. Ancak emin olduğum bir şey var ki bu madde, herhangi bir kulübün onu satın alabileceği rakamda bir madde.