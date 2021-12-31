Haberler Galatasaray Galatasaray efsanesi Popescu'dan Ianis Hagi transferi sözleri! "Ellerini çabuk tutmalılar"

Galatasaray efsanesi Popescu'dan Ianis Hagi transferi sözleri! "Ellerini çabuk tutmalılar"

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılıların transfer hedefleri arasında yer aldığı bilinen Ianis Hagi hakkında, Galatasaray'ın efsane isimlerinden ve Romanya futbolunun unutulmazlarında Popescu konuştu. Popescu yaptığı konuşmada, Ianis Hagi'yi isteyen kulüplere (Galatasaray, Lyon) seslendi ve "Ellerini çabuk tutmalılar" dedi. Öte yandan Popescu, Hagi'nin bonservis bedeline ilişkin de konuştu. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2021 Cuma 15:04 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2021 Cuma 15:08
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Galatasaray efsanesi Popescu'dan Ianis Hagi transferi sözleri! "Ellerini çabuk tutmalılar"

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in uzun süredir listesinde bulunan ve şu sıralar Rangers formasıyla harikalar yaratan Ianis Hagi hakkında, Romanya'nın güçlü futbol figürlerinden Popescu konuştu.

Galatasaray efsanesi Popescu'dan Ianis Hagi transferi sözleri! "Ellerini çabuk tutmalılar"

Sarı kırmızılılarda da unutulmaz isimler arasında yer alan Popescu, Ianis Hagi'yi isteyen kulüplere seslenirken "Ellerini çabuk tutmalılar" dedi. İşte o sözler...

Galatasaray efsanesi Popescu'dan Ianis Hagi transferi sözleri! "Ellerini çabuk tutmalılar"

"Ianis'in bir satın alma opsiyonu var. 17 mi? 20 mi? 15 mi? Bilmiyorum. Bir maddesi olduğunu biliyorum. Ancak emin olduğum bir şey var ki bu madde, herhangi bir kulübün onu satın alabileceği rakamda bir madde.

Galatasaray efsanesi Popescu'dan Ianis Hagi transferi sözleri! "Ellerini çabuk tutmalılar"

Ianis iki yıl daha Rangers'ta kalırsa, onu isteyen kulüpler şu andan çok daha fazla para vermek zorunda kalacak. Kendini çok geliştirdi. Onu isteyenler, ellerini çabuk tutmalı.

Galatasaray efsanesi Popescu'dan Ianis Hagi transferi sözleri! "Ellerini çabuk tutmalılar"

Futbola elverişli bir fiziğe sahip ve yetenekli bir futbolcu. Bu fiziğe varabilmesi için çok çalıştı, şimdi de mükafatını alıyor. İki ya da üç yıl içinde Rangers için çok önemli bir futbolcu olacağını söyleyebilirim."

DİĞER
Mine Tugay dekolteli elbisesiyle sosyal medyaya yine damga vurdu! Ünlü oyuncu Mine Tugay yine çok konuşuldu!
Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli için bomba transfer iddiası: Başakşehir ile prensipte anlaştı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor