Haberler Galatasaray Terim’le yola devam

Terim’le yola devam

Galatasaray'da eleştiri okları Fatih Terim'e yönelirken Denizli maçının ardından taraftarlardan bir kez daha istifa çağrıları geldi. Bunun üzerine dün gözler tecrübeli hocayla, Başkan Burak Elmas arasında yapılacak görüşmeye çevrildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2021 Perşembe 06:50
Terim’le yola devam
Galatasaray'da eleştiri okları Fatih Terim'e yönelirken Denizli maçının ardından taraftarlardan bir kez daha istifa çağrıları geldi. Bunun üzerine dün gözler tecrübeli hocayla, Başkan Burak Elmas arasında yapılacak görüşmeye çevrildi. Taraflar bir araya gelirken yolların ayrılmasıyla ilgili herhangi bir konunun gündeme gelmediği, takımın durumu ve yapılacak transferlerle ilgili görüş alış verişinde bulunulduğu öğrenildi.

ZARAR VERMEM!

Galatasaray'ın Denizli'ye elenmesinin ardından Terim, "Samimiyetle belirtmek isterim ki kendim de dahil, Galatasaray'a zarar verme ihtimali olan her şeyin önüne geçerim" ifadesini kullanmış ve bu sözler 'İstifa edebilir' yorumlarına neden olmuştu.
DİĞER
Son dakika: Fenerbahçe'ye Kim Min-Jae piyangosu! Avrupa devi talip oldu
Fenerbahçe'ye Altay Bayındır müjdesi! Dönüş tarihi belli oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor