Terim’le yola devam

Galatasaray'da eleştiri okları Fatih Terim'e yönelirken Denizli maçının ardından taraftarlardan bir kez daha istifa çağrıları geldi. Bunun üzerine dün gözler tecrübeli hocayla, Başkan Burak Elmas arasında yapılacak görüşmeye çevrildi.
Galatasaray'da eleştiri okları Fatih Terim'e yönelirken Denizli maçının ardından taraftarlardan bir kez daha istifa çağrıları geldi. Bunun üzerine dün gözler tecrübeli hocayla, Başkan Burak Elmas arasında yapılacak görüşmeye çevrildi. Taraflar bir araya gelirken yolların ayrılmasıyla ilgili herhangi bir konunun gündeme gelmediği, takımın durumu ve yapılacak transferlerle ilgili görüş alış verişinde bulunulduğu öğrenildi.
ZARAR VERMEM!
Galatasaray'ın Denizli'ye elenmesinin ardından Terim, "Samimiyetle belirtmek isterim ki kendim de dahil, Galatasaray'a zarar verme ihtimali olan her şeyin önüne geçerim" ifadesini kullanmış ve bu sözler 'İstifa edebilir' yorumlarına neden olmuştu.