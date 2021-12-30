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İngilizlerden Galatasaray'a Yusuf Yazıcı transferinde kötü haber! "Mesut Özil gibi..."

Süper Lig'de ilk yarıyı zirvenin oldukça uzağında noktalayan ve şampiyonluk ihtimalini mucizelere bırakan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'ndan da elendi. Sarı kırmızılılar, ara transfer dönemi için Yusuf Yazıcı'yı gündemine alırken İngilizler kötü haberi Mesut Özil benzetmesiyle verdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2021 Perşembe 11:05
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
İngilizlerden Galatasaray'a Yusuf Yazıcı transferinde kötü haber! "Mesut Özil gibi..."

Bu sezon Avrupa'da kükreyen ancak Türkiye'de hem lig hem de kupada taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray, ara transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi. Aslan'ın listesinin ilk sıralarında Lille'den ayrılması beklenen Yusuf Yazıcı vardı. İngilizler Newcastle United'ın transferde devreye girdiğini Mesut Özil benzetmesiyle duyurdu.

İngilizlerden Galatasaray'a Yusuf Yazıcı transferinde kötü haber! "Mesut Özil gibi..."

"NEWCASTLE ÖZİL GİBİ BİR OYUNCU İÇİN TEKLİFE HAZIRLANIYOR"

Haberde, Newcastle United'ın Yusuf Yazıcı'yı transfer etmek istediği yazıldı. Premier Lig ekibinin daha önce Lille'den Sven Botman ve Jonathan David gibi isimlerle ilgilendiği ancak buı kez hedefin Yusuf Yazıcı olduğu kaydedildi.

İngilizlerden Galatasaray'a Yusuf Yazıcı transferinde kötü haber! "Mesut Özil gibi..."

Rafael Benitez'in 2017 yılında da Yusuf'u St James' Park'a getirmek istediği belirtildi. Orta sahasını güçlendirmek isteyen Newcastle'ın Mesut Özil ile kıyaslanan Yazıcı'ya imza attırabileceği ifade edildi.

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