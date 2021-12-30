İngilizlerden Galatasaray'a Yusuf Yazıcı transferinde kötü haber! "Mesut Özil gibi..."

Bu sezon Avrupa'da kükreyen ancak Türkiye'de hem lig hem de kupada taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray, ara transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi. Aslan'ın listesinin ilk sıralarında Lille'den ayrılması beklenen Yusuf Yazıcı vardı. İngilizler Newcastle United'ın transferde devreye girdiğini Mesut Özil benzetmesiyle duyurdu.