İngilizlerden Galatasaray'a Yusuf Yazıcı transferinde kötü haber! "Mesut Özil gibi..."

Bu sezon Avrupa'da kükreyen ancak Türkiye'de hem lig hem de kupada taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray, ara transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi. Aslan'ın listesinin ilk sıralarında Lille'den ayrılması beklenen Yusuf Yazıcı vardı. İngilizler Newcastle United'ın transferde devreye girdiğini Mesut Özil benzetmesiyle duyurdu.
"NEWCASTLE ÖZİL GİBİ BİR OYUNCU İÇİN TEKLİFE HAZIRLANIYOR"
Haberde, Newcastle United'ın Yusuf Yazıcı'yı transfer etmek istediği yazıldı. Premier Lig ekibinin daha önce Lille'den Sven Botman ve Jonathan David gibi isimlerle ilgilendiği ancak buı kez hedefin Yusuf Yazıcı olduğu kaydedildi.
Rafael Benitez'in 2017 yılında da Yusuf'u St James' Park'a getirmek istediği belirtildi. Orta sahasını güçlendirmek isteyen Newcastle'ın Mesut Özil ile kıyaslanan Yazıcı'ya imza attırabileceği ifade edildi.