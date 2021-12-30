GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın ilgilendiği Randal Kolo Muani için karar verildi! Ocakta...

Spor Toto Süper Lig 'in ilk yarısında istediği sonuçları alamayan Galatasaray , lider Trabzonspor'un 19 puan gerisinde kaldı. Sarı-kırmızılılar, ligin ikinci yarısına daha iddialı bir kadro ile girmek için çalışmalarını hızlandırdı.

Ara transfer dönemi için listesini hazırlayan Galatasaray , gündemine Nantes forması giyen Randal Kolo Muani 'yi almıştı. Yıldız futbolcu için karar verildi.

Fransız basınından L'Equipe'te yer alan habere göre Nantes, sözleşmesi sezon sonuda bitecek olan 23 yaşındaki Kongo asıllı genç golcüsünü belirli bir miktar bonservis kazanmak için bile olsa ocak ayında satmama kararı aldı.