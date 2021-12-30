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GALATASARAY HABERİ: Aslan'dan stoper bombası! Carlos Salcedo için masaya oturuldu (GS spor haberi)

Süper Lig'de kötü gidişita dur diyemeyen ve Türkiye Kupası'na da veda eden Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Luyindama’yı göndermeye hazırlanan sarı-kırmızılılar, Meksikalı oyuncu için Tigres’le masaya oturdu. Anlaşma sağlanması ve Carlos Salcedo’nun kısa süre içinde İstanbul’da olması bekleniyor. İşte tüm detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2021 Perşembe 06:50
GALATASARAY HABERİ: Aslan'dan stoper bombası! Carlos Salcedo için masaya oturuldu (GS spor haberi)

Galatasaray için işler yolunda gitmiyor. Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 19 puan gerisine düşen sarı-kırmızılı ekip, alt ligde yer alan Denizli'yi geçemeyerek katıldığı ilk turda Ziraat Türkiye Kupası'na da veda etti. Bu sezon Cimbom'un elinde sadece Avrupa Ligi kalırken en azından orada yola devam etmek için kollar sıvandı.

GALATASARAY HABERİ: Aslan'dan stoper bombası! Carlos Salcedo için masaya oturuldu (GS spor haberi)

Christian Luyindama'yı göndermek isteyen ve Marcao'ya gelen teklifler nedeniyle stopere takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın Meksika'da Tigres forması giyen Carlos Salcedo'yu gündemine aldığı bilgisine ulaşıldı.

GALATASARAY HABERİ: Aslan'dan stoper bombası! Carlos Salcedo için masaya oturuldu (GS spor haberi)

Galatasaray ve Tigres arasındaki görüşmeler devam ederken 5 Ocak'ta başlayacak transfer dönemiyle birlikte Carlos Salcedo'nun İstanbul'a gelip sözleşme imzalaması hedefleniyor.

GALATASARAY HABERİ: Aslan'dan stoper bombası! Carlos Salcedo için masaya oturuldu (GS spor haberi)

Galatasaray'ın; Salcedo'ya olan ilgisinin farkında olan Tigres'in sarı-kırmızılı ekipten daha iyi bir bonservis bedeli kopartabilmek için oyuncunun 31 Aralık 2022'de bitecek sözleşmesini uzatabileceği belirtiliyor. Ancak tecrübeli futbolcunun, yeniden Avrupa piyasasına adım atabilmek için Tigres'in bu girişimine çok da sıcak bakmayacağı gelen haberler arasında...

GALATASARAY HABERİ: Aslan'dan stoper bombası! Carlos Salcedo için masaya oturuldu (GS spor haberi)

CARLOS SALCEDO KİMDİR?

Meksika doğumlu olan 28 yaşındaki Salcedo, futbola 2011 yılında ZBR Academy'de başladı. Ardından Tigres'in yolunu tutan başarılı stoper, daha sonra İtalya'nın Fiorentina ve Almanya'nın Frankfurt takımlarında da forma giydi.

GALATASARAY HABERİ: Aslan'dan stoper bombası! Carlos Salcedo için masaya oturuldu (GS spor haberi)

Avrupa macerasının ardından ülkesine dönen Meksikalı futbolcu, Tigres formasıyla başarılı performans sergileyince yeniden Avrupa takımlarının radarına girmeyi başardı. Salcedo'nun Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 5 milyon Euro...

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