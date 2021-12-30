GALATASARAY HABERİ: Aslan'dan stoper bombası! Carlos Salcedo için masaya oturuldu (GS spor haberi)

Galatasaray'ın; Salcedo'ya olan ilgisinin farkında olan Tigres'in sarı-kırmızılı ekipten daha iyi bir bonservis bedeli kopartabilmek için oyuncunun 31 Aralık 2022'de bitecek sözleşmesini uzatabileceği belirtiliyor. Ancak tecrübeli futbolcunun, yeniden Avrupa piyasasına adım atabilmek için Tigres'in bu girişimine çok da sıcak bakmayacağı gelen haberler arasında...
CARLOS SALCEDO KİMDİR?
Meksika doğumlu olan 28 yaşındaki Salcedo, futbola 2011 yılında ZBR Academy'de başladı. Ardından Tigres'in yolunu tutan başarılı stoper, daha sonra İtalya'nın Fiorentina ve Almanya'nın Frankfurt takımlarında da forma giydi.
Avrupa macerasının ardından ülkesine dönen Meksikalı futbolcu, Tigres formasıyla başarılı performans sergileyince yeniden Avrupa takımlarının radarına girmeyi başardı. Salcedo'nun Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 5 milyon Euro...