GALATASARAY HABERİ: Aslan'dan stoper bombası! Carlos Salcedo için masaya oturuldu (GS spor haberi)

Galatasaray'ın; Salcedo'ya olan ilgisinin farkında olan Tigres'in sarı-kırmızılı ekipten daha iyi bir bonservis bedeli kopartabilmek için oyuncunun 31 Aralık 2022'de bitecek sözleşmesini uzatabileceği belirtiliyor. Ancak tecrübeli futbolcunun, yeniden Avrupa piyasasına adım atabilmek için Tigres'in bu girişimine çok da sıcak bakmayacağı gelen haberler arasında...



