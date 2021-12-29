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Galatasaray Ola Solbakken'in menajeri ile görüştü

Galatasaray transfer haberleri: Bodo Glimt formasını giyen Norveçli kanat oyuncusu Ola Solbakken'in menajeri Niclas Jensen'in İstanbul'a geldiği ve Galatasaraylı yöneticilerle görüştüğü ifade edildi... Scout ekibinin önerisiyle gündeme gelen 23 yaşındaki Solbakken'in bonservisi için Bodo Glimt'le pazarlıkların sürdüğü öğrenildi...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2021 Çarşamba 06:50
Galatasaray Ola Solbakken'in menajeri ile görüştü

Ligde ilk devreyi lider Trabzonspor'un 19 puan gerisinde tamamlayan Galatasaray'da gözler ara transfere çevrilmiş durumda... Fatih Terim'in raporu sonrasında 3-4 takviye yapmayı planlayan Sarı-Kırmızılılar'dan çok flaş bir hamle geldi.

Galatasaray Ola Solbakken'in menajeri ile görüştü

YÜZ YÜZE GÖRÜŞÜLÜYOR

Takvim'in haberine göre; yönetimin Terim'in ısrarla istediği Ola Solbakken'in menajeri Niclas Jensen'i İstanbul'a çağırdığı öğrenildi. Taraflar arasında yüz yüze görüşmelerin yapıldığı belirtildi.

Galatasaray Ola Solbakken'in menajeri ile görüştü

1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Galatasaray 23 yaşındaki kanat oyuncusunun kulübü Bodo Glimt ile pazarlıkları sürdüğünü de ifade edildi. Solbakken'in Norveç kulübüyle 1 yıl sözleşmesi var.

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