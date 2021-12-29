Galatasaray Ola Solbakken'in menajeri ile görüştü

Ligde ilk devreyi lider Trabzonspor'un 19 puan gerisinde tamamlayan Galatasaray'da gözler ara transfere çevrilmiş durumda... Fatih Terim'in raporu sonrasında 3-4 takviye yapmayı planlayan Sarı-Kırmızılılar'dan çok flaş bir hamle geldi.
Ligde ilk devreyi lider Trabzonspor'un 19 puan gerisinde tamamlayan Galatasaray'da gözler ara transfere çevrilmiş durumda... Fatih Terim'in raporu sonrasında 3-4 takviye yapmayı planlayan Sarı-Kırmızılılar'dan çok flaş bir hamle geldi.
YÜZ YÜZE GÖRÜŞÜLÜYOR
Takvim'in haberine göre; yönetimin Terim'in ısrarla istediği Ola Solbakken'in menajeri Niclas Jensen'i İstanbul'a çağırdığı öğrenildi. Taraflar arasında yüz yüze görüşmelerin yapıldığı belirtildi.
1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Galatasaray 23 yaşındaki kanat oyuncusunun kulübü Bodo Glimt ile pazarlıkları sürdüğünü de ifade edildi. Solbakken'in Norveç kulübüyle 1 yıl sözleşmesi var.
SOL AYAĞI ÇOK ETKİLİ
Hücumun her iki kanadında da oynayabilen Solbakken bu sezon 36 maçta 11 gol 8 asistle oynadı. 1.86 boyundaki genç futbolcu sol ayağını etkili kullanıyor.