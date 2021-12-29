GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu adım adım ilerliyor! İşte zirveye taşıyan hayalleri... (GS spor haberi)

Galatasaray'ın yeni büyücüsü Kerem Aktürkoğlu, sadece iki yıl içinde takımının en önemli oyuncusu oldu. Artık hayalini kurduğu şeylerin bile önünde gidiyor. Geçen sezon Galatasaray'a gelmeden önce Kerem, Fatih Terim'le bir görüşme yaptı. Tecrübeli teknik adam, genç oyuncuya, "Hayallerin ne?" diye sordu. Kerem hayallerini tek tek anlatırken iki sezon sonunda hayallerini gerçekleştirmiş olduğu ortaya çıktı. İşte Kerem'i zirveye taşıyan hayalleri:
Galatasaray'ın yeni büyücüsü Kerem Aktürkoğlu, sadece iki yıl içinde takımının en önemli oyuncusu oldu. Artık hayalini kurduğu şeylerin bile önünde gidiyor. Geçen sezon Galatasaray'a gelmeden önce Kerem, Fatih Terim'le bir görüşme yaptı. Tecrübeli teknik adam, genç oyuncuya, "Hayallerin ne?" diye sordu. Kerem hayallerini tek tek anlatırken iki sezon sonunda hayallerini gerçekleştirmiş olduğu ortaya çıktı. İşte Kerem'i zirveye taşıyan hayalleri:
"Galatasaray'ın ilk 11'inin değişilmez oyuncusu olmak istiyorum" dedi. İlk yılı (geçen sezon) alışma yılı, ikinci yılın (bu sezon) ikinci yarısını ise direkt 11 oyuncusu olarak belirlediğinden bahsetti. Bu hedefini adım adım uygulamaya koydu ve takımın değişmez ismi oldu.
"İkinci sezonun sonunda, milli takımda oynamak istiyorum" dedi. Kerem daha geçen sezon sonunda Şenol Güneş tarafından Euro 2020'de Türk Milli Takımı'nın kadrosuna çağrıldı. Şu anda Kuntz'un sol kanatta birinci tercihi...