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GALATASARAY HABERİ: Cimbom'da değişim başlıyor! İşte gönderilecek isimler... (GS spor haberi)

Süper Lig'de beklenilen performansı gösteremeye ve ilk yarıyı 10. sırada bitiren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Transfer için kolları sıvayan sarı-kırmızılı ekipte, gidecek oyuncular da netleşmeye başladı. Cimbom'da Fatih Terim, ilk yarının Z raporunu çıkardı ve gidecek oyuncuları kabataslak da olsa belirledi. İşte Galatasaray'da koltuğu sallantıda olan isimler ve tüm detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2021 Çarşamba 06:50
GALATASARAY HABERİ: Cimbom'da değişim başlıyor! İşte gönderilecek isimler... (GS spor haberi)

Fatih Terim'in yardımcısı Selçuk İnan "Hocamızla da konuştuk. Gelişerek olmuyorsa, değişerek olacak" diyerek devre arasında Galatasaray'da Ocak ayında ciddi bir değişim olacağının mesajını verdi. Taraftarın merakı kimlerin geleceği...

GALATASARAY HABERİ: Cimbom'da değişim başlıyor! İşte gönderilecek isimler... (GS spor haberi)

Ancak gelecek oyuncular için yer açılması da büyük önem taşıyor. Bu nedenle yardımcıları Selçuk İnan ve Necati Ateş ile kafa kafaya veren teknik direktör Fatih Terim, ilk yarının Z raporunu çıkardı ve gidecek oyuncuları kabataslak da olsa belirledi. İşte Galatasaray'da koltuğu sallantıda olan isimler:

GALATASARAY HABERİ: Cimbom'da değişim başlıyor! İşte gönderilecek isimler... (GS spor haberi)

MORUTAN

Üzerınde en fazla tartışma yaşanan oyuncu... Beklentileri şimdilik karşılayamadı. Bu yüzden Ocak'ta kiralanması gündemde...

GALATASARAY HABERİ: Cimbom'da değişim başlıyor! İşte gönderilecek isimler... (GS spor haberi)

LUYINDAMA

Sözleşmesi kendisine 8 milyon Euro bonservis bedeli ödendiği için uzatıldı. Ancak Nelsson ya da Marcao'yu geçme ihtimali görülmüyor. Satılacak, olmazsa kiralanacak.

GALATASARAY HABERİ: Cimbom'da değişim başlıyor! İşte gönderilecek isimler... (GS spor haberi)

OĞULCAN

Rizespor'la Galatasaray'ın arasını açtı. Ancak hayal kırıklığı yarattı. Kendisi için ödenen 1.2 milyon euro'luk bonservis bedeli de cabası oldu. Son olarak sağ bekte denendi ama yine beklentileri karşılamadı.

GALATASARAY HABERİ: Cimbom'da değişim başlıyor! İşte gönderilecek isimler... (GS spor haberi)

VAN AANHOLT

Bile bile lades denilen oyuncu oldu. Premier Lig'de hayal kırıklığı yaratarak geldi. Şimdi yerine sol bek aranıyor. Umulan Muriqi ile takas edilmesi.

GALATASARAY HABERİ: Cimbom'da değişim başlıyor! İşte gönderilecek isimler... (GS spor haberi)

YEDLIN

Van Aanholt gibi beklentileri karşılayamadı. Sezon başında da gönderilmek istendi. Ancak olmadı. Umut Ocak'ta gönderilmesi...

GALATASARAY HABERİ: Cimbom'da değişim başlıyor! İşte gönderilecek isimler... (GS spor haberi)

BABEL

Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Galatasaray'daki son dönemi. Eğer Ocak'ta talip çıkarsa gönderilecek.

GALATASARAY HABERİ: Cimbom'da değişim başlıyor! İşte gönderilecek isimler... (GS spor haberi)

FEGHOULI

Babel gibi Galatasaray'daki son dönemi. Geçen sezonların aksine biraz tepki vermeye başladı. Kalmak istiyor ancak talip çıkarsa hemen gönderilecek.

GALATASARAY HABERİ: Cimbom'da değişim başlıyor! İşte gönderilecek isimler... (GS spor haberi)

AYTAÇ

Geçen sezonun daha ortalarında Galatasaray'a geleceği belliydi. Ancak bir türlü bekleneni veremedi.

GALATASARAY HABERİ: Cimbom'da değişim başlıyor! İşte gönderilecek isimler... (GS spor haberi)

ASSUNÇAO

Gideceği kesin olan tek oyuncu. Zaten neden geldiği, nasıl transfer edildiği, kimin kefil olduğu bir türlü anlaşılamadı.

GALATASARAY HABERİ: Cimbom'da değişim başlıyor! İşte gönderilecek isimler... (GS spor haberi)

FATİH

Bu sezon İsmail Çipe'nin de gerisinde kaldı. Sezon başında da gönderilmek istendi.

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