GALATASARAY HABERİ: Cimbom'da değişim başlıyor! İşte gönderilecek isimler... (GS spor haberi)

Ancak gelecek oyuncular için yer açılması da büyük önem taşıyor. Bu nedenle yardımcıları Selçuk İnan ve Necati Ateş ile kafa kafaya veren teknik direktör Fatih Terim, ilk yarının Z raporunu çıkardı ve gidecek oyuncuları kabataslak da olsa belirledi. İşte Galatasaray'da koltuğu sallantıda olan isimler:



