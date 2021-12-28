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PSG'den Galatasaray'a 2 şok birden! Kurzawa, Van Aanholt ve Vedat Muriqi...

Ara transfer döneminde kadrosunu bir forvet ve bir sol bek ile güçlendirmek isteyen Galatasaray'a Fransa'dan kötü haber geldi. İtalyan basınına yansıyan habere göre PSG, Fatih Terim'in planlarını altüst edebilir. Tecrübeli teknik adam, PSG ile Lazio arasında gerçekleşebilecek transferle hem forvet hem sol bek hedeflerinden olacak. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2021 Salı 07:15
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
PSG'den Galatasaray'a 2 şok birden! Kurzawa, Van Aanholt ve Vedat Muriqi...

Ocak ayı transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a, Fransız devi PSG'den kötü haberler geldi. Ara transfer döneminde kadrosuna bir golcü transferi yapmak isteyen Aslan'ın önceliği Vedat Muriqi'ydi. Sarı kırmızılılar bu transfer için Patrick van Aanholt'u takasta kullanacaktı.

PSG'den Galatasaray'a 2 şok birden! Kurzawa, Van Aanholt ve Vedat Muriqi...

KURZAWA HESAPLARI BOZDU!

Bu sezon Paris'te forma şansı bulamayan ve ara transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen Layvin Kurzawa için Lazio devreye girdi. İtalyan basınına yansıyan haberlere göre Galatasaray'ın da istediği Kurzawa, Lazio Teknik Direktörü Sarri'nin de ilgisini çekti. Haberde, İtalyan teknik adamın van Aanholt'a olan ilgisinin de sürdüğünün altı çizildi.

PSG'den Galatasaray'a 2 şok birden! Kurzawa, Van Aanholt ve Vedat Muriqi...

MURIQI TRANSFERİNE ENGEL OLABİLİR!

Kurzawa'nın Lazio'ya transfer olması durumunda, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, van Aanholt'un yerine düşündüğü ismi kaybedecek. Aynı zamanda Lazio'nun bir sol bek alıyor oluşu, Vedat Muriqi - van Aanholt takasını da rafa kaldırtacak.

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