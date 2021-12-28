PSG'den Galatasaray'a 2 şok birden! Kurzawa, Van Aanholt ve Vedat Muriqi...

Ocak ayı transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a, Fransız devi PSG'den kötü haberler geldi. Ara transfer döneminde kadrosuna bir golcü transferi yapmak isteyen Aslan'ın önceliği Vedat Muriqi'ydi. Sarı kırmızılılar bu transfer için Patrick van Aanholt'u takasta kullanacaktı.

KURZAWA HESAPLARI BOZDU! Bu sezon Paris'te forma şansı bulamayan ve ara transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen Layvin Kurzawa için Lazio devreye girdi. İtalyan basınına yansıyan haberlere göre Galatasaray'ın da istediği Kurzawa, Lazio Teknik Direktörü Sarri'nin de ilgisini çekti. Haberde, İtalyan teknik adamın van Aanholt'a olan ilgisinin de sürdüğünün altı çizildi.