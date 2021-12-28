Haberler Galatasaray Luyindama’ya talip çıktı

Luyindama’ya talip çıktı

Galatasaray'da yapılacak takviyeler kadar takımdan gönderilecek isimlere de gözler çevrildi. Cimbom'un göndermek istediği isimler içinde Luyindama başı çekerken Kongolu futbolcuya, Belçika'dan talip çıktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2021 Salı 06:50
Luyindama’ya talip çıktı
Galatasaray'da yapılacak takviyeler kadar takımdan gönderilecek isimlere de gözler çevrildi. Cimbom'un göndermek istediği isimler içinde Luyindama başı çekerken Kongolu futbolcuya, Belçika'dan talip çıktı. Sezon başında Luyindama için 2 milyon Euro öneren Antwerp, bu kez kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor. Teklifte zorunlu satın alma opsiyonunun olup olmadığı henüz bilinmezken, Luyindama'nın da Antwerp'e sıcak baktığı öğrenildi.
DİĞER
Yeşim Ceren Bozoğlu iğne ipliğe döndü! Derin yırtmaçlı elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti! Sosyal medya yıkıldı
Feryal Gülman'a ayrılık tazminatı olarak 60 milyon lira ödeyen Kemal Gülman'ın son halini görenler şaşırdı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor