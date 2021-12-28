Luyindama’ya talip çıktı

Galatasaray'da yapılacak takviyeler kadar takımdan gönderilecek isimlere de gözler çevrildi. Cimbom'un göndermek istediği isimler içinde Luyindama başı çekerken Kongolu futbolcuya, Belçika'dan talip çıktı.
Galatasaray'da yapılacak takviyeler kadar takımdan gönderilecek isimlere de gözler çevrildi. Cimbom'un göndermek istediği isimler içinde Luyindama başı çekerken Kongolu futbolcuya, Belçika'dan talip çıktı. Sezon başında Luyindama için 2 milyon Euro öneren Antwerp, bu kez kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor. Teklifte zorunlu satın alma opsiyonunun olup olmadığı henüz bilinmezken, Luyindama'nın da Antwerp'e sıcak baktığı öğrenildi.