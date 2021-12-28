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Galatasaray'da ocak operasyonu! 4 ayrılık 4 transfer

Süper Lig'in ilk yarısını lider Trabzonspor'un 19 puan gerisinde kapatan Galatasaray'da ocak ayı transfer dönemi hareketli geçecek. Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda 4 isimle yollarını ayıracak olan sarı-kırmızılılar, kadrosuna en az 4 de takviye yapacak. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2021 Salı 06:50
Galatasaray'da ocak operasyonu! 4 ayrılık 5 transfer

Ligde ilk devreyi lider Trabzonspor'un 19 puan gerisinde tamamlayan Galatasaray'da ara transfer operasyonuna start verildi. Takvim'in haberine göre; teknik direktör Fatih Terim'in Luyindama, Babel, Gustavo Assunçao ve Yedlin'in gönderilmesi yönünde yönetime rapor verdiği öğrenildi.

Galatasaray'da ocak operasyonu! 4 ayrılık 5 transfer

Tecrübeli hocanın yerli stoper, 6 numara, 8 numara ve kanat takviyesi istediği de belirlendi. Kaleci Fatih Öztürk'ün bonservisiyle beraber Adana Demirspor'a verilmesi, sezon başında Giresun'a kiralanan Okan Kocuk'un ise takıma geri dönmesi bekleniyor.

Galatasaray'da ocak operasyonu! 4 ayrılık 5 transfer

Galatasaray yönetimi ilk olarak Terim'in gözden çıkardığı 4 futbolcuya kulüp aramak için kolları sıvadı. Luyindama'nın Standard Liege'ye kiralık verilmesinin gündemde olduğu ifade edildi.

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