GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu Avrupa'ya koşuyor! 4 dev kulüp...

Kerem Aktürkoğlu Galatasaray formasıyla ışıl ışıl parlamaya devam ediyor. Antalya maçında Feghouli'nin attığı golün asistini yapan genç futbolcu, yetinmedi bir de jeneriklik gol kaydetti.

Harry Potter sevinciyle 'Cimbom'un büyücüsü' olarak anılmaya başlayan Kerem, bu sezon Galatasaray formasıyla bir Süper Lig maçında hem gol atan hem de asist yapan ilk oyuncu oldu.