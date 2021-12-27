GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu Avrupa'ya koşuyor! 4 dev kulüp...

Kerem Aktürkoğlu Galatasaray formasıyla ışıl ışıl parlamaya devam ediyor. Antalya maçında Feghouli'nin attığı golün asistini yapan genç futbolcu, yetinmedi bir de jeneriklik gol kaydetti.
Kerem Aktürkoğlu Galatasaray formasıyla ışıl ışıl parlamaya devam ediyor. Antalya maçında Feghouli'nin attığı golün asistini yapan genç futbolcu, yetinmedi bir de jeneriklik gol kaydetti.
Harry Potter sevinciyle 'Cimbom'un büyücüsü' olarak anılmaya başlayan Kerem, bu sezon Galatasaray formasıyla bir Süper Lig maçında hem gol atan hem de asist yapan ilk oyuncu oldu.
Genç yıldız adayı, ayrıca Süper Lig kariyerinde ceza sahası dışından ilk golünü Antalyaspor filelerine gönderdi. Bununla birlikte sezonun ilk bölümünde forvetlere inat, takımın (Avrupa dahil) en golcü (7) ismi olurken, 6 asistle bu alanda da liderliği kimseye bırakmadı. Galatasaray'ın sözleşmesini uzattığı yıldız futbolcu, şimdiden Lyon, Roma, Atalanta ve Sevilla ile anılmaya başladı.