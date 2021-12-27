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GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu Avrupa'ya koşuyor! 4 dev kulüp...

Son dakika Galatasaray haberleri: Bu sezon hem Galatasaray hem de A Milli Takım formasıyla gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu, son olarak Spor Toto Süper Lig'de oynanan Antalyaspor maçında attığı müthiş golle taraftarları mest etti. Yaptığı Harry Potter sevinciyle 'Cimbom'un büyücüsü' olarak anılmaya başlayan yıldız futbolcunun adı 4 Avrupa kulübüyle anılıyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2021 Pazartesi 06:50
GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu Avrupa'ya koşuyor! 4 dev kulüp...

Kerem Aktürkoğlu Galatasaray formasıyla ışıl ışıl parlamaya devam ediyor. Antalya maçında Feghouli'nin attığı golün asistini yapan genç futbolcu, yetinmedi bir de jeneriklik gol kaydetti.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu Avrupa'ya koşuyor! 4 dev kulüp...

Harry Potter sevinciyle 'Cimbom'un büyücüsü' olarak anılmaya başlayan Kerem, bu sezon Galatasaray formasıyla bir Süper Lig maçında hem gol atan hem de asist yapan ilk oyuncu oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu Avrupa'ya koşuyor! 4 dev kulüp...

Genç yıldız adayı, ayrıca Süper Lig kariyerinde ceza sahası dışından ilk golünü Antalyaspor filelerine gönderdi. Bununla birlikte sezonun ilk bölümünde forvetlere inat, takımın (Avrupa dahil) en golcü (7) ismi olurken, 6 asistle bu alanda da liderliği kimseye bırakmadı. Galatasaray'ın sözleşmesini uzattığı yıldız futbolcu, şimdiden Lyon, Roma, Atalanta ve Sevilla ile anılmaya başladı.

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