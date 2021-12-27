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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan golcü harekatı! Piatek, Muriqi ve Bakambu...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek sezonun ilk yarısını galibiyetle kapatan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Mbaye Diagne'nin sakatlığı ve Mostafa Mohamed'in ülkesi Mısır ile Afrika Uluslar Kupası'na katılacak olması sebebiyle hücum hattını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar; Krzystof Piatek, Vedat Muriqi ve Cedric Bakambu'yu gündemine aldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2021 Pazartesi 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan golcü harekatı! Piatek, Muriqi ve Bakambu...

Galatasaray, Antalyaspor galibiyetiyle üzerindeki kara bulutları dağıttı. Rakibini Nef Stadı'nda Sofiane Feghouli ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriye 2-0 mağlup etmeyi başaran sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de 7 maç sonra galibiyetle tanıştı ve devreyi biraz olsun moralli kapattı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan golcü harekatı! Piatek, Muriqi ve Bakambu...

Galatasaray'da şimdi gözler transfere çevrilirken özellikle forvet hattı teknik heyeti kara kara düşündürüyor. Kalçasından kırık tespit edilen Mbaye Diagne'nin sahalara ne zaman döneceği belirsizliğini koruyor. Satın alma opsiyonu kullanılan ve 3 yıllık sözleşme imzalanan Mostafa Mohamed ise Afrika Uluslar Kupası'na katılacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan golcü harekatı! Piatek, Muriqi ve Bakambu...

LUYINDAMA KİRALANACAK

Mısır 9 Ocak-6 Şubat 2022 tarihleri arasında düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası'nda finali görürse, ligdeki Giresun, Hatay, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Alanya maçlarını kaçıracak. Bitiricilik sorunu olan Halil Dervişoğlu'na güvenmeyen teknik heyet, Ocak ayı için forvet takviyesi istedi. Hertha Berlin'den Piatek, Lazio'da oynamayan Vedat ve Çin'de sözleşmesi biten Bakambu'nun mali şartları sarı-kırmızılı kulüp tarafından araştırılıyor. Kontenjanı dolu olan Galatasaray golcü transferine yer açmak için Luyindama'yı kiralık göndermeyi planlıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan golcü harekatı! Piatek, Muriqi ve Bakambu...

İKNA ETMEK ZOR OLACAK

2018 yılında Villarreal'den BJ Guoan'a giden Cedric Bakambu'nun sözleşmesi 31 Aralık itibarıyla sona erecek. Bu sezon 13 maçta 5 gol atan, 1 de asist yapan 30 yaşındaki Kongolu golcü için birçok takımla anılıyor. Bu nedenle bonservisi elinde olan futboluyu ikna etmek kolay olmayacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan golcü harekatı! Piatek, Muriqi ve Bakambu...

KİRALIK GELECEK

Milan'dan 24 milyon euro'ya Hertha Berlin'e transfer olan Krzysztof Piatek bu sezon Bundesliga'da fazla forma şansı bulamadı. Polonyalı futbolcu, 9 maça çıkarken 1 gol, 1 asistlik katkı yapıldı. 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki futbolcunun yarım sezon kiralanması planlanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan golcü harekatı! Piatek, Muriqi ve Bakambu...

LAZIO'DAN ONAY ÇIKTI

Fenerbahçe'den Lazio'ya giden Vedat Muriqi için işler yolunda gitmiyor. Bu sezon 11 maçta sadece 1 asist üretebildi. İtalyanlar, Kosovalı golcüyü kiralamaya sıcak bakıyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Muriqi ile Galatasaray arasında bir görüşme yapılması sürpriz olmaz.

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