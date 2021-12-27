GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan golcü harekatı! Piatek, Muriqi ve Bakambu...

İKNA ETMEK ZOR OLACAK 2018 yılında Villarreal'den BJ Guoan'a giden Cedric Bakambu'nun sözleşmesi 31 Aralık itibarıyla sona erecek. Bu sezon 13 maçta 5 gol atan, 1 de asist yapan 30 yaşındaki Kongolu golcü için birçok takımla anılıyor. Bu nedenle bonservisi elinde olan futboluyu ikna etmek kolay olmayacak.

KİRALIK GELECEK Milan'dan 24 milyon euro'ya Hertha Berlin'e transfer olan Krzysztof Piatek bu sezon Bundesliga'da fazla forma şansı bulamadı. Polonyalı futbolcu, 9 maça çıkarken 1 gol, 1 asistlik katkı yapıldı. 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki futbolcunun yarım sezon kiralanması planlanıyor.