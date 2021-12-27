GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan golcü harekatı! Piatek, Muriqi ve Bakambu...

Galatasaray, Antalyaspor galibiyetiyle üzerindeki kara bulutları dağıttı. Rakibini Nef Stadı'nda Sofiane Feghouli ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriye 2-0 mağlup etmeyi başaran sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de 7 maç sonra galibiyetle tanıştı ve devreyi biraz olsun moralli kapattı.
Galatasaray'da şimdi gözler transfere çevrilirken özellikle forvet hattı teknik heyeti kara kara düşündürüyor. Kalçasından kırık tespit edilen Mbaye Diagne'nin sahalara ne zaman döneceği belirsizliğini koruyor. Satın alma opsiyonu kullanılan ve 3 yıllık sözleşme imzalanan Mostafa Mohamed ise Afrika Uluslar Kupası'na katılacak.
LUYINDAMA KİRALANACAK
Mısır 9 Ocak-6 Şubat 2022 tarihleri arasında düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası'nda finali görürse, ligdeki Giresun, Hatay, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Alanya maçlarını kaçıracak. Bitiricilik sorunu olan Halil Dervişoğlu'na güvenmeyen teknik heyet, Ocak ayı için forvet takviyesi istedi. Hertha Berlin'den Piatek, Lazio'da oynamayan Vedat ve Çin'de sözleşmesi biten Bakambu'nun mali şartları sarı-kırmızılı kulüp tarafından araştırılıyor. Kontenjanı dolu olan Galatasaray golcü transferine yer açmak için Luyindama'yı kiralık göndermeyi planlıyor.