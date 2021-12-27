Galatasaray'da flaş Mostafa Mohamed gelişmesi! Zamalek 'ayartmaya çalıştı'

Galatasaray'da uzun süren Mostafa Mohamed sorunu son bulmuş ve sarı kırmızılı yönetim, kısa süre önce Mısır'lı golcünün bonservisini almak için Zamalek'e mektup göndermişti.
Galatasaray'da uzun süren Mostafa Mohamed sorunu son bulmuş ve sarı kırmızılı yönetim, kısa süre önce Mısır'lı golcünün bonservisini almak için Zamalek'e mektup göndermişti.
Sarı kırmızılı kulübün yönetimi, Mohamed için ödemesi gereken 4 milyon doların ödeneceğinin bilgisini Mısır kulübüne iletmişti.
Yaşanan bu gelişmenin ardından Mısır basınında önemli bir gelişme spor kamuoyuna aktarıldı. Buna göre Zamalek kulübü, Galatasaray'ın bu kararının ardından Mostafa Mohamed'e ulaştı ve oyuncuyu adeta ayartmaya çalıştı.
"GALATASARAY'I REDDET!"
Haberde yer alan bilgilerde şu ifadelere yer verilirken, Mostafa Mohamed'in Galatasaray için aldığı tavır dikkat çekti. İşte o gelişme...
"Kontratta yer alan maddeye göre Galatasaray, Temmuz ayına kadar 4 milyon dolar ödemek zorundaydı. Zamalek'in oyuncuyu geri isteme hakkı yoktu.
İkinci husus ise, Galatasaray'ın Mostafa Mohamed'i kendi tekelinde satma ya da kiralamaya hakkı yoktu. Bu maddeler her iki kulüp için de sorun yaratıyordu.
Galatasaray'ın Mostafa Mohamed için Zamalek'e '4 milyon doları ödeyeceğiz' tebligatını göndermesinin ardından, Mısır kulübünün yetkilileri harekete geçti ve Mohamed'e telefonla ulaştılar.
Zamalek kulübü, Mostafa Mohamed'e "Galatasaray'ı reddet, sözleşme aktif hale gelmesin." dedi. Bunun sebebi Zamalek'in, geri alınması halinde Mohamed'i, Avrupa kulüplerine daha iyi bir rakamla satılacağını düşünmesiydi.
MOHAMED'DEN DİK DURUŞ!
Sözleşmede, Mostafa Mohamed'in Galatasaray'da kalmak istememesi halinde, sarı kırmızılıların 4 milyon doları ödemeyi kabul etse dahi, Zamalek'e geri dönebileceği yazıyordu.
MOHAMED'DEN DİK DURUŞ!
Sözleşmede, Mostafa Mohamed'in Galatasaray'da kalmak istememesi halinde, sarı kırmızılıların 4 milyon doları ödemeyi kabul etse dahi, Zamalek'e geri dönebileceği yazıyordu.
Bununla beraber Mostafa Mohamed, Zamalek'in kendisine yaptığı teklifi reddetti ve Galatasaray'da kariyerine devam etmek istediğini Zamalek'e iletti."