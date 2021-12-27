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Galatasaray'da flaş Mostafa Mohamed gelişmesi! Zamalek 'ayartmaya çalıştı'

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, Mısır'lı golcü Mostafa Mohamed'in sözleşmesinde yer alan 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu kullanırken, Zamalek kulübünden flaş bir atak geldi. Mısır basınında yer alan habere göre Zamalek, Mostafa Mohamed'i aradı ve Galatasaray'ın teklifini reddetmesini istedi. Peki, Mostafa Mohamed Zamalek'e ne cevap verdi? İşte yaşananlar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2021 Pazartesi 10:55 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2021 Pazartesi 11:04
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Galatasaray'da flaş Mostafa Mohamed gelişmesi! Zamalek 'ayartmaya çalıştı'

Galatasaray'da uzun süren Mostafa Mohamed sorunu son bulmuş ve sarı kırmızılı yönetim, kısa süre önce Mısır'lı golcünün bonservisini almak için Zamalek'e mektup göndermişti.

Galatasaray'da flaş Mostafa Mohamed gelişmesi! Zamalek 'ayartmaya çalıştı'

Sarı kırmızılı kulübün yönetimi, Mohamed için ödemesi gereken 4 milyon doların ödeneceğinin bilgisini Mısır kulübüne iletmişti.

Galatasaray'da flaş Mostafa Mohamed gelişmesi! Zamalek 'ayartmaya çalıştı'

Yaşanan bu gelişmenin ardından Mısır basınında önemli bir gelişme spor kamuoyuna aktarıldı. Buna göre Zamalek kulübü, Galatasaray'ın bu kararının ardından Mostafa Mohamed'e ulaştı ve oyuncuyu adeta ayartmaya çalıştı.

Galatasaray'da flaş Mostafa Mohamed gelişmesi! Zamalek 'ayartmaya çalıştı'

"GALATASARAY'I REDDET!"
Haberde yer alan bilgilerde şu ifadelere yer verilirken, Mostafa Mohamed'in Galatasaray için aldığı tavır dikkat çekti. İşte o gelişme...

Galatasaray'da flaş Mostafa Mohamed gelişmesi! Zamalek 'ayartmaya çalıştı'

"Kontratta yer alan maddeye göre Galatasaray, Temmuz ayına kadar 4 milyon dolar ödemek zorundaydı. Zamalek'in oyuncuyu geri isteme hakkı yoktu.

Galatasaray'da flaş Mostafa Mohamed gelişmesi! Zamalek 'ayartmaya çalıştı'

İkinci husus ise, Galatasaray'ın Mostafa Mohamed'i kendi tekelinde satma ya da kiralamaya hakkı yoktu. Bu maddeler her iki kulüp için de sorun yaratıyordu.

Galatasaray'da flaş Mostafa Mohamed gelişmesi! Zamalek 'ayartmaya çalıştı'

Galatasaray'ın Mostafa Mohamed için Zamalek'e '4 milyon doları ödeyeceğiz' tebligatını göndermesinin ardından, Mısır kulübünün yetkilileri harekete geçti ve Mohamed'e telefonla ulaştılar.

Galatasaray'da flaş Mostafa Mohamed gelişmesi! Zamalek 'ayartmaya çalıştı'

Zamalek kulübü, Mostafa Mohamed'e "Galatasaray'ı reddet, sözleşme aktif hale gelmesin." dedi. Bunun sebebi Zamalek'in, geri alınması halinde Mohamed'i, Avrupa kulüplerine daha iyi bir rakamla satılacağını düşünmesiydi.

Galatasaray'da flaş Mostafa Mohamed gelişmesi! Zamalek 'ayartmaya çalıştı'

MOHAMED'DEN DİK DURUŞ!
Sözleşmede, Mostafa Mohamed'in Galatasaray'da kalmak istememesi halinde, sarı kırmızılıların 4 milyon doları ödemeyi kabul etse dahi, Zamalek'e geri dönebileceği yazıyordu.

Galatasaray'da flaş Mostafa Mohamed gelişmesi! Zamalek 'ayartmaya çalıştı'

MOHAMED'DEN DİK DURUŞ!
Sözleşmede, Mostafa Mohamed'in Galatasaray'da kalmak istememesi halinde, sarı kırmızılıların 4 milyon doları ödemeyi kabul etse dahi, Zamalek'e geri dönebileceği yazıyordu.

Galatasaray'da flaş Mostafa Mohamed gelişmesi! Zamalek 'ayartmaya çalıştı'

Bununla beraber Mostafa Mohamed, Zamalek'in kendisine yaptığı teklifi reddetti ve Galatasaray'da kariyerine devam etmek istediğini Zamalek'e iletti."

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