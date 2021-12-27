Galatasaray'da flaş Mostafa Mohamed gelişmesi! Zamalek 'ayartmaya çalıştı'

"GALATASARAY'I REDDET!" Haberde yer alan bilgilerde şu ifadelere yer verilirken, Mostafa Mohamed 'in Galatasaray için aldığı tavır dikkat çekti. İşte o gelişme...

"Kontratta yer alan maddeye göre Galatasaray , Temmuz ayına kadar 4 milyon dolar ödemek zorundaydı. Zamalek'in oyuncuyu geri isteme hakkı yoktu.

İkinci husus ise, Galatasaray'ın Mostafa Mohamed'i kendi tekelinde satma ya da kiralamaya hakkı yoktu. Bu maddeler her iki kulüp için de sorun yaratıyordu.