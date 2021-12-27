GALATASARAY HABERLERİ - 3. ligden zirveye! İşte 7 maddede Kerem Aktürkoğlu'nun yükselişi!

Antalyaspor maçındaki golü ile alkışları toplayan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon performansı ile de herkesin merakla izlediği isim oldu. Hem Avrupa hem de ligde takımını sırtlayan 23 yaşındaki kanat oyuncusu, 7 gol-6 asistle Aslan'ın en iyisi durumunda. Sabah'ın haberine göre; geçen sene 'genç oyuncu' diye tanımlanan 1998 doğumlu Kerem'in yıldız oyuncu statüsüne evrilme hikâyesi:

1- Marcao ile yaşadığı kavgada teknik heyet ve takım arkadaşlarından gördüğü destekle ayağa kalktı. 2- Özel hayatına çok dikkat ediyor. Dışarıda 2 saatten fazla zaman geçirmiyor ve en geç 21.00'de evine dönüyor. Uyku saatine ve beslenmesine önem veriyor. 3- Kaptanı Arda Turan ve hocası Fatih Terim'in tavsiyelerini dikkate alıyor. 4- İlk 11'in banko oyuncusu olduğu için forma stresi yaşamadı, yönetim de sözleşmesini uzatıp zam yapınca kafası rahatladı.