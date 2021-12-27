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GALATASARAY HABERLERİ - 3. ligden zirveye! İşte 7 maddede Kerem Aktürkoğlu'nun yükselişi!

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bu sezon Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Kerem Aktürkoğlu'nun, zirveye yükselişinin ardında flaş detaylar yatıyor. İşte menajerini değiştiren ve özel hayatını düzene sokan Kerem'in, 7 maddede zirveye çıkışı... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2021 Pazartesi 06:50
GALATASARAY HABERLERİ - 3. ligden zirveye! İşte 7 maddede Kerem Aktürkoğlu'nun yükselişi!

Antalyaspor maçındaki golü ile alkışları toplayan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon performansı ile de herkesin merakla izlediği isim oldu. Hem Avrupa hem de ligde takımını sırtlayan 23 yaşındaki kanat oyuncusu, 7 gol-6 asistle Aslan'ın en iyisi durumunda.

Sabah'ın haberine göre; geçen sene 'genç oyuncu' diye tanımlanan 1998 doğumlu Kerem'in yıldız oyuncu statüsüne evrilme hikâyesi:

GALATASARAY HABERLERİ - 3. ligden zirveye! İşte 7 maddede Kerem Aktürkoğlu'nun yükselişi!

1- Marcao ile yaşadığı kavgada teknik heyet ve takım arkadaşlarından gördüğü destekle ayağa kalktı.

2- Özel hayatına çok dikkat ediyor. Dışarıda 2 saatten fazla zaman geçirmiyor ve en geç 21.00'de evine dönüyor. Uyku saatine ve beslenmesine önem veriyor.

3- Kaptanı Arda Turan ve hocası Fatih Terim'in tavsiyelerini dikkate alıyor.

4- İlk 11'in banko oyuncusu olduğu için forma stresi yaşamadı, yönetim de sözleşmesini uzatıp zam yapınca kafası rahatladı.

GALATASARAY HABERLERİ - 3. ligden zirveye! İşte 7 maddede Kerem Aktürkoğlu'nun yükselişi!

5- Avrupa'dan kendisini takip eden kulüplerle ilgilenmedi. Menajerini değiştirdi ve sadece futboluna konsantre oldu.

6- Florya'da idmanlardan sonra yaptığı ekstra çalışmaların karşılığını saha içinde aldı.

7- Kişisel gelişimini aksatmadı. Boş zamanlarında Harry Potter kitaplarını okuyup, filmlerini izledi. Son Antalyaspor maçında attığı golü 'Büyücü' hareketiyle kutladı.

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