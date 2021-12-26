Terim’ın cezası sona erdi

Cimbom'da teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe karşalışması sonrasında PFDK'dan ağır bir ceza almıştı. Deneyimli çalıştırıcıya 6 maç ceza verilmişti. Sarı-kırmızılılar, usta hocasının yokluğunu fazlasıyla aradı. Bu periyotta çıktığı maçlarda sadece dün Antalyaspor' mağlup etti. ANTALYASPOR maçıyla birlikte Fatih Terim'in cezası sona erdi. İmparator, Denizlispor ile oynanacak kupa randevusunda kulübedeki yerini alabilecek. Bu mücadelenin ardından gözler transfere çevrilecek. Aslan, Terim'i önderliğinde takımı güçlendirmek için bir kez daha kolları sıvayacak.
Cimbom'da teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe karşalışması sonrasında PFDK'dan ağır bir ceza almıştı. Deneyimli çalıştırıcıya 6 maç ceza verilmişti. Sarı-kırmızılılar, usta hocasının yokluğunu fazlasıyla aradı. Bu periyotta çıktığı maçlarda sadece dün Antalyaspor' mağlup etti. ANTALYASPOR maçıyla birlikte Fatih Terim'in cezası sona erdi. İmparator, Denizlispor ile oynanacak kupa randevusunda kulübedeki yerini alabilecek. Bu mücadelenin ardından gözler transfere çevrilecek. Aslan, Terim'i önderliğinde takımı güçlendirmek için bir kez daha kolları sıvayacak.