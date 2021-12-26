GALATASARAY HABERLERİ: Mostafa Mohamed'de işlem tamam!

Mostafa Mohamed, Galatasaray'ın kadrolu oyuncusu oldu. Sarı-kırmızılı ekip, Zamalek'ten iki yıllığına kiraladığı futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı. Mısır kulübüne de resmi yazıyla bu talep iletildi.
Opsiyonu kullanmak için 1 Temmuz 2022'ye kadar zamanı olan Galatasaray, buna karşılık kurun da geri gelmesiyle harekete geçti ve işi bitirdi. Ödemenin ne zaman yapılacağıyla ilgili kısa süre içinde bir açıklama yapılması bekleniyor.
MAAŞINA DÜZELTME
Öte yandan bu gelişmenin ardından 2 yıllığına kiralanan Mostafa Mohamed de yeni bir sözleşmeye imza attı. 23 yaşındaki futbolcunun menajeri, İstanbul'a geldi ve oyuncusunu 3 yıl daha Galatasaraylı yapan sözleşmeyi imzaladı.