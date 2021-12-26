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GALATASARAY HABERLERİ: Mostafa Mohamed'de işlem tamam!

Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını galibiyetle tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. İç transferde hareketli günler geçiren sarı-kırmızılılar, Mostafa Mohamed'in opsiyonunu kullanmak için Zamalek'e resmi yazı gönderdi. Mısırlı golcüyle de 3 yıllık anlaşma yapıldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2021 Pazar 06:50
GALATASARAY HABERLERİ: Mostafa Mohamed'de işlem tamam!

Mostafa Mohamed, Galatasaray'ın kadrolu oyuncusu oldu. Sarı-kırmızılı ekip, Zamalek'ten iki yıllığına kiraladığı futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı. Mısır kulübüne de resmi yazıyla bu talep iletildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Mostafa Mohamed'de işlem tamam!

Opsiyonu kullanmak için 1 Temmuz 2022'ye kadar zamanı olan Galatasaray, buna karşılık kurun da geri gelmesiyle harekete geçti ve işi bitirdi. Ödemenin ne zaman yapılacağıyla ilgili kısa süre içinde bir açıklama yapılması bekleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Mostafa Mohamed'de işlem tamam!

MAAŞINA DÜZELTME

Öte yandan bu gelişmenin ardından 2 yıllığına kiralanan Mostafa Mohamed de yeni bir sözleşmeye imza attı. 23 yaşındaki futbolcunun menajeri, İstanbul'a geldi ve oyuncusunu 3 yıl daha Galatasaraylı yapan sözleşmeyi imzaladı.

GALATASARAY HABERLERİ: Mostafa Mohamed'de işlem tamam!

Geçen sezon 400, bu sezon ise 725 bin dolar yıllık ücret alan Mohamed'in maaşında da düzeltmeye gidildiği öğrenildi. Öte yandan dün ilk 11'de sahaya çıkan oyuncu, Antalya kalesini sık sık sıkıştırsa da bir türlü golü bulamadı.

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