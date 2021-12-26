GALATASARAY HABERLERİ: Mostafa Mohamed'de işlem tamam!

Mostafa Mohamed, Galatasaray'ın kadrolu oyuncusu oldu. Sarı-kırmızılı ekip, Zamalek'ten iki yıllığına kiraladığı futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı. Mısır kulübüne de resmi yazıyla bu talep iletildi.

Opsiyonu kullanmak için 1 Temmuz 2022'ye kadar zamanı olan Galatasaray, buna karşılık kurun da geri gelmesiyle harekete geçti ve işi bitirdi. Ödemenin ne zaman yapılacağıyla ilgili kısa süre içinde bir açıklama yapılması bekleniyor.