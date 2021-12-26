Haberler Galatasaray Galatasaray'ın Yusuf Yazıcı transferi Trabzonspor'un elinde! O karar...

Galatasaray'ın Yusuf Yazıcı transferi Trabzonspor'un elinde! O karar...

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Ocak transfer sezonu için çalışmalarını hızlandıran Cimbom, gözünü Yusuf Yazıcı'ya dikti. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Yusuf Yazıcı'yı kadrosunda görmeyi çok istediği bilinirken, ibre Trabzonspor'a döndü. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2021 Pazar 06:50
Galatasaray'ın Yusuf Yazıcı transferi Trabzonspor'un elinde! O karar...

Galatasaray'ın ara transfer listesinde üst sıralarda olan Yusuf Yazıcı'yı teknik direktör Fatih Terim kadrosunda görmeyi çok istiyor. Bu sezon Lille'de forma şansı bulamayan Yusuf'a ocak ayı için kulübünden izin çıktı.

Galatasaray'ın Yusuf Yazıcı transferi Trabzonspor'un elinde! O karar...

Fransız ekibi, yarım sezon için Yusuf'un ücretini karşılayacak takımdan kiralama ücreti talep etmeyecek. Galatasaray cephesi, Lille'e satışı sırasında Türkiye'de başka bir kulübe gitmesi halinde 20 milyon Euro tazminat maddesi koyan Trabzonspor'dan izin almaya çalışacak.

Galatasaray'ın Yusuf Yazıcı transferi Trabzonspor'un elinde! O karar...

Sabah'ın haberine göre bordo mavililer, Yusuf için şart koşmazsa G.Saray transferi kiralama formülüyle bitirmeye çalışacak.

DİĞER
Son dakika: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun golünden önce faul var mı? Erman Toroğlu canlı yayında yorumladı...
İzlanda'da sevgilisi Thor Saevarsson'un ailesiyle yılbaşına girecek Dilan Çiçek Deniz'den şaşırtan paylaşımlar!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor