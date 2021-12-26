GALATASARAY HABERLERİ - Levent Tüzemen'den flaş Galatasaray-Antalyaspor maçı değerlendirmesi!

LEVENT TÜZEMEN - HALİL, KEREM'DEN DERS ALMALI
Kerem Aktürkoğlu'nun attığı, attırdığı goller dışında çalışkanlığını ve hırsını gören Avrupalı kulüpler, ocak ayında G.Saray'ın kapısını çalacaklardır. Kerem'in, çok yönlü bir oyuncu olduğunu bir kez daha gördük.
Genç yıldızı kanada hapsetmeyip serbest oyun oynamasına izin vermek, hem verimliliğini artırıyor hem de G.Saray'ın kazanmasını sağlıyor. İlk golde topu rakipten çaldı, taşıdı egoist davranmadı ve Feghouli'nin önüne bıraktı. İkinci golde, topla dribbling yaptı kaleye baktı ve köşeye mükemmel bir ayak içi vuruşu yaptı.
Kerem'i neden anlattım; Halil'in de Kerem'den ders alması lazım. Futbol paylaştıkça güzel. Oyunun ilk yarısında ayağına gelen her topa Halil vurmaya çalıştı. İlkinde Van Aanholt'a pası vermedi, ikincisinde Feghouli'ye gol vuruşu yapma izni tanımadı. Halil egoistliği bırakmalı, çevre kontrolü yapıp boştaki arkadaşlarını aramalı.