GALATASARAY HABERLERİ - Levent Tüzemen'den flaş Galatasaray-Antalyaspor maçı değerlendirmesi!

G.Saraylı oyuncular maç boyu istekli ve coşkuluydu. Ancak çok ciddi pas hataları yaptılar, final paslarında paniğe kapıldılar. Orta sahadan da rakibin kolay hücum etmesine izin verdiler. Bu uyumsuzluğun sebebi kadronun sık sık değişmesidir. Aanholt, Feghouli ve Marcao top tekniği yüksek oyuncular oldukları için G.Saray'ın pas kalitesini yukarı taşıdılar. Çok eleştirdiğim ağır yapısına rağmen Aytaç, gücü ve kalitesi yettiği sürece iyi savaştı, iyi mücadele etti.