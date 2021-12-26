GALATASARAY HABERLERİ: Dennis Man'ın menajerinden açıklama geldi

Ara transfer dönemi yaklaşırken Galatasaray'da transfer hareketliliği de yaşanmaya başladı.
Ara transfer dönemi yaklaşırken Galatasaray'da transfer hareketliliği de yaşanmaya başladı.
Sarı-kırmızılıların kadroya katmak istediği isimlerin başında Parma ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Rumen futbolcu Dennis Man geliyor.
Adı uzun süredir Galatasaray ile anılan Rumen futbolcu Dennis Man için menajeri Ioan Becali'den, açıklama geldi.
Rumen basınına konuşan Becali, "Dennis Parma'da şans bulamıyor. Hepsi bu kadar. Elbette bu onun için hoş olmayan bir durum. Hocası ona güvendiğini söylüyor ama bence güvenmiyor. Yeni yılın bize ne getireceğini göreceğiz" dedi.
Parma'nın 13 milyon Euro'ya transfer ettiği Dennis Man bu sezon 11 karşılaşmada forma giydi ve takımına 2 gollük katkıda bulundu.