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GALATASARAY HABERLERİ: Dennis Man'ın menajerinden açıklama geldi

Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor'u 2-0'lık skorla devirdi ve ligin ilk yarısını 27 puanla tamamladı. Transfer çalışmalarına hız veren sarı-kırmızılılarda gündeme gelen isimlerden biri de Dennis Man olmuştu. Parma forması giyen Rumen futbolcunun menajerinden açıklama geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2021 Pazar 10:44
KEMAL TAMTÜRK
GALATASARAY HABERLERİ: Dennis Man'ın menajerinden açıklama geldi

Ara transfer dönemi yaklaşırken Galatasaray'da transfer hareketliliği de yaşanmaya başladı.

GALATASARAY HABERLERİ: Dennis Man'ın menajerinden açıklama geldi

Sarı-kırmızılıların kadroya katmak istediği isimlerin başında Parma ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Rumen futbolcu Dennis Man geliyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Dennis Man'ın menajerinden açıklama geldi

Adı uzun süredir Galatasaray ile anılan Rumen futbolcu Dennis Man için menajeri Ioan Becali'den, açıklama geldi.

GALATASARAY HABERLERİ: Dennis Man'ın menajerinden açıklama geldi

Rumen basınına konuşan Becali, "Dennis Parma'da şans bulamıyor. Hepsi bu kadar. Elbette bu onun için hoş olmayan bir durum. Hocası ona güvendiğini söylüyor ama bence güvenmiyor. Yeni yılın bize ne getireceğini göreceğiz" dedi.

GALATASARAY HABERLERİ: Dennis Man'ın menajerinden açıklama geldi

Parma'nın 13 milyon Euro'ya transfer ettiği Dennis Man bu sezon 11 karşılaşmada forma giydi ve takımına 2 gollük katkıda bulundu.

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