GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da ateşkes sağlandı

Galatasaray üzerindeki kara bulutları dağıttı. Süper Lig'de 7 maçtır 3 puan yüzü göremeyen sarı-kırmızılı ekip, Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek yeni bir sayfa açtı. Maçın başından itibaren rakip kalede etkili olmaya başlayan Cimbom, Mohamed, Kerem ve Halil'le pozisyonlar buldu ancak gole çeviremedi.

İlk yarının uzatma anlarında sahneye çıkan Sofiane Feghouli, ceza sahası dışından çektiği şutla takımını öne geçirdi. İkinci yarıda da Kerem Aktürkoğlu da Feghouli'ye nazire yaparcasına ceza sahası dışından nefis bir gol attı ve skoru belirledi. Öte yandan maç sonrası duygusal anlar yaşandı.