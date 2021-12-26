GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da ateşkes sağlandı

Galatasaray üzerindeki kara bulutları dağıttı. Süper Lig'de 7 maçtır 3 puan yüzü göremeyen sarı-kırmızılı ekip, Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek yeni bir sayfa açtı. Maçın başından itibaren rakip kalede etkili olmaya başlayan Cimbom, Mohamed, Kerem ve Halil'le pozisyonlar buldu ancak gole çeviremedi.
İlk yarının uzatma anlarında sahneye çıkan Sofiane Feghouli, ceza sahası dışından çektiği şutla takımını öne geçirdi. İkinci yarıda da Kerem Aktürkoğlu da Feghouli'ye nazire yaparcasına ceza sahası dışından nefis bir gol attı ve skoru belirledi. Öte yandan maç sonrası duygusal anlar yaşandı.
İSMAİL GELMEZSEN ÇIKMAYIZ
Karşılaşmanın ardından bu sezon ilk kez kalesini gole kapatan İsmail Çipe büyük sevinç yaşadı. Bu durum taraftarların gözünden kaçmazken, "İsmail gelmezsen çıkmayacağız" tezahüratları yükseldi. Bunun üzerine önce üçlü çektiren İsmail, ardından Galatasaray bayrağıyla sahayı turladı. Daha sonra tüm oyuncular saha içine geldi ve hep birlikte "Şereftir seni sevmek" şarkısı söylendi.