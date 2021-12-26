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GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da ateşkes sağlandı

Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takım Feghouli ve Kerem'in golleriyle Süper Lig'deki 3 puan hasretine son verdi. Maç sonrası önce İsmail tribünlere çağrıldı; ardından oyuncular omuz omuza "Şereftir seni sevmek" şarkısını söyledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2021 Pazar 06:50
GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da ateşkes sağlandı

Galatasaray üzerindeki kara bulutları dağıttı. Süper Lig'de 7 maçtır 3 puan yüzü göremeyen sarı-kırmızılı ekip, Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek yeni bir sayfa açtı. Maçın başından itibaren rakip kalede etkili olmaya başlayan Cimbom, Mohamed, Kerem ve Halil'le pozisyonlar buldu ancak gole çeviremedi.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da ateşkes sağlandı

İlk yarının uzatma anlarında sahneye çıkan Sofiane Feghouli, ceza sahası dışından çektiği şutla takımını öne geçirdi. İkinci yarıda da Kerem Aktürkoğlu da Feghouli'ye nazire yaparcasına ceza sahası dışından nefis bir gol attı ve skoru belirledi. Öte yandan maç sonrası duygusal anlar yaşandı.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da ateşkes sağlandı

İSMAİL GELMEZSEN ÇIKMAYIZ

Karşılaşmanın ardından bu sezon ilk kez kalesini gole kapatan İsmail Çipe büyük sevinç yaşadı. Bu durum taraftarların gözünden kaçmazken, "İsmail gelmezsen çıkmayacağız" tezahüratları yükseldi. Bunun üzerine önce üçlü çektiren İsmail, ardından Galatasaray bayrağıyla sahayı turladı. Daha sonra tüm oyuncular saha içine geldi ve hep birlikte "Şereftir seni sevmek" şarkısı söylendi.

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