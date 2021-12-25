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Terim’in cezası bitiyor

Cezası nedeniyle Antalyaspor maçında da saha kenarında olamayacak Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezasını tamamlayacak. Ligin 13. haftasındaki Fenerbahçe derbisi sonrası a 6 maç ceza alan Terim, kupadaki Denizli sınavında kulübede olabilecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2021 Cumartesi 06:50
Terim’in cezası bitiyor
Cezası nedeniyle Antalyaspor maçında da saha kenarında olamayacak Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezasını tamamlayacak. Ligin 13. haftasındaki Fenerbahçe derbisi sonrası a 6 maç ceza alan Terim, kupadaki Denizli sınavında kulübede olabilecek.
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