Terim’in cezası bitiyor

Cezası nedeniyle Antalyaspor maçında da saha kenarında olamayacak Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezasını tamamlayacak. Ligin 13. haftasındaki Fenerbahçe derbisi sonrası a 6 maç ceza alan Terim, kupadaki Denizli sınavında kulübede olabilecek.
Cezası nedeniyle Antalyaspor maçında da saha kenarında olamayacak Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezasını tamamlayacak. Ligin 13. haftasındaki Fenerbahçe derbisi sonrası a 6 maç ceza alan Terim, kupadaki Denizli sınavında kulübede olabilecek.