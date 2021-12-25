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Necati Ateş Galatasaray Antalyaspor maçının ardından konuştu!

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Karşılaşma 2-0 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sonuçlandı. Fatih Terim'in yardımcı antrenörü Necati Ateş, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte Ateş'in o sözleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2021 Cumartesi 18:49 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2021 Cumartesi 18:55
Necati Ateş Galatasaray Antalyaspor maçının ardından konuştu!

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Karşılaşma 2-0 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sonuçlandı.

Fatih Terim'in yardımcı antrenörü Necati Ateş, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Ateş'in o sözleri;

Kazandığımız için çok mutluyuz. Çok iyi oynadık, çok pozisyona girdik, çok iyi organize olduk ve goller attık. Kerem'in golünü, sürekli antrenmanlarda çalışıyoruz. Çok güzel bir gol attı.

Bir seri yakalamamız lazım. Biz Galatasaray'ız, hiçbir zaman bıkmayız. Usanmadan yukarı oynamaya devam edeceğiz. Yine çok gol kaçırdık, onların da analizini yapacağız. Oynanan oyundan memnunuz. Bugün hem oyunu hem skoru kazandık.

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