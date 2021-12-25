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Kerem Aktürkoğlu bir ilki başardı!

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor ile karşılaştı. Mücadele sarı kırmızılıların 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı. Galatasaray'ın ikinci golünü kaydeden Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig kariyerinde ilk kez ceza sahası dışından fileleri havalandırmış oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2021 Cumartesi 18:34
Kerem Aktürkoğlu bir ilki başardı!

Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Antalyaspor maçında attığı gole bu sezon 7. golünü kaydetti. Kerem bu gollerin 4'ünü lig, 3'ünü Avrupa kupalarında attı.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray evinde Antalyaspor ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların ikinci golünü milli futbolcu Kerem Aktüroğlu kaydetti. Maçın 52. dakikasında sahneye çıkan Kerem, ceza sahası dışından yaptığı güzel vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 23 yaşındaki futbolcu bu sezonki gol sayısını da 7'e yükseltti. Başarılı futbolcu bu gollerin 4'ü Süper Lig'de, 3'ünü de Avrupa kupalarında attı.

Mücadeleye 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu, 86. dakikada yerini Barış Alper Yılmaz'a bıraktı.

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