Haberler Galatasaray Kalesini hiç kapatamıyor

Kalesini hiç kapatamıyor

Kazanamadığı son 7 maçlık süreçte sadece 5 gol atabilen Galatasaray, kalesindeki 9 gole engel olamadı. Teknik heyet antrenmanlarda kaleyi kapatabilmek için çözüm arayışında. Muslera'nın sakatlığı da bu kötü grafikteki büyük etkenlerden biri durumunda.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2021 Cumartesi 06:50
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