Haberler Galatasaray Hazırlıklar tamamlandı

Hazırlıklar tamamlandı

Galatasaray dün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı. Isınma koşularının ardından dar alan kontrol pas çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, ardından yarı sahada çift kale maç yaptı. Antrenman şut denemeleri ile sona erdi. Çalışma sırasında oyuncuların hırslı olması dikkatlerden kaçmadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2021 Cumartesi 06:50
Hazırlıklar tamamlandı
Galatasaray dün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı. Isınma koşularının ardından dar alan kontrol pas çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, ardından yarı sahada çift kale maç yaptı. Antrenman şut denemeleri ile sona erdi. Çalışma sırasında oyuncuların hırslı olması dikkatlerden kaçmadı.
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