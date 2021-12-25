Hazırlıklar tamamlandı

Galatasaray dün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı. Isınma koşularının ardından dar alan kontrol pas çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, ardından yarı sahada çift kale maç yaptı. Antrenman şut denemeleri ile sona erdi. Çalışma sırasında oyuncuların hırslı olması dikkatlerden kaçmadı.
Galatasaray dün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı. Isınma koşularının ardından dar alan kontrol pas çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, ardından yarı sahada çift kale maç yaptı. Antrenman şut denemeleri ile sona erdi. Çalışma sırasında oyuncuların hırslı olması dikkatlerden kaçmadı.