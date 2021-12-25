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Görüşme basına sızdı! Menajeri Florya'ya gitti ve...

Süper Lig'de beklenen performanstan uzak kalan ve Diagne'nin sakatlanması Mostafa Mohamed'in ise Afrika Uluslar Kupası'na gidecek olması nedeniyle gözünü forvet transferine çeviren Galatasaray, listeye Vedat Muriqi'yi almıştı. Yıldız golcünün menajerinin, Florya’da görüldüğü ve son görüşmelerin yapıldığı iddia edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2021 Cumartesi 06:50
Görüşme basına sızdı! Menajeri Florya'ya gitti ve...

Galatasaray'ın Vedat Muriç aşkı yeniden alevlendi... Lazio maçı sonrası gündeme gelen Kosovalı golcüyle ilgili ididalar, İtalyan basınına da yansıdı. La Gazzetta dello Sport'a göre, Van Aanholt'u takip eden Lazio ile Vedat Muriç için takas masasına oturuldu. İstanbul'a gelen 27 yaşındaki forvetin menajerinin ise Florya'da görüldüğü iddiası transfer dedikodularını ayyuka çıkarttı.

Görüşme basına sızdı! Menajeri Florya'ya gitti ve...

Haluk Canatar'ın, oyuncusunun transferi için son görüşmeleri yaptığı iddia edildi. Aynı zamanda Giresun'da kiralık oynayan Okan Kocuk'un da menajeri olan Canatar'ın, genç eldivenin ikinci yarıda dönüşü için görüştüğü bildirildi. G.Saray, 2020'de F.Bahçe'ye kaptırdığı Muriç için bu kez elini çabuk tutacak. Geçen sezon Lazio'ya transfer olan Kosovalı forvet, 48 maçta 2 gol attı.

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