Görüşme basına sızdı! Menajeri Florya'ya gitti ve...

Galatasaray 'ın Vedat Muriç aşkı yeniden alevlendi... Lazio maçı sonrası gündeme gelen Kosovalı golcüyle ilgili ididalar, İtalyan basınına da yansıdı. La Gazzetta dello Sport'a göre, Van Aanholt 'u takip eden Lazio ile Vedat Muriç için takas masasına oturuldu. İstanbul'a gelen 27 yaşındaki forvetin menajerinin ise Florya 'da görüldüğü iddiası transfer dedikodularını ayyuka çıkarttı.

Haluk Canatar'ın, oyuncusunun transferi için son görüşmeleri yaptığı iddia edildi. Aynı zamanda Giresun'da kiralık oynayan Okan Kocuk'un da menajeri olan Canatar'ın, genç eldivenin ikinci yarıda dönüşü için görüştüğü bildirildi. G.Saray, 2020'de F.Bahçe'ye kaptırdığı Muriç için bu kez elini çabuk tutacak. Geçen sezon Lazio'ya transfer olan Kosovalı forvet, 48 maçta 2 gol attı.