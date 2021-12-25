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Galatasaray'da hedef Yusuf Yazıcı! 20 milyon Euro...

Galatasaray, ocak ayı transfer dönemi için flaş bir hamleye hazırlanıyor. Aslan, Gedson Fernandes ile birlikte Yusuf Yazıcı'yı listenin ilk sırasına yazdı. Milli futbolcu da sarı kırmızılılara sıcak bakıyor. Ancak transfer için öncelikle Trabzonspor ile görüşülecek. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2021 Cumartesi 06:50
Galatasaray'da hedef Yusuf Yazıcı! 20 milyon Euro...

Devre arasında transfer operasyonunun sinyallerini veren G.Saray'ın ilk hedefi Yusuf Yazıcı... Ara dönemde özellikle orta sahayı güçlendirmek için adım atmak isteyen teknik heyet, Gedson Fernandes'in yanı sıra Yusuf'u da liste başına aldı. Lille'de bu sezon düzenli oynama fırsatı bulamayan 24 yaşındaki futbolcu, A Milli Takım'daki formasını da kaybetti ve ocak ayında ayrılması gündemde. Kerem Aktürkoğlu dışında hücum oyuncularından beklediği skor katkısını alamayan Fatih Terim'in, Yusuf'u istediği öğrenilirken, hücum hattının farklı mevkilerinde oynaması da bu istekte önemli bir nokta. Ancak bu transferin gerçekleşmesi Trabzonspor'a bağlı.

Galatasaray'da hedef Yusuf Yazıcı! 20 milyon Euro...

Sabah'ın haberine göre; Bordo-mavili kulübün izni olmadan Yusuf, Türkiye'de başka bir takıma giderse 20 milyon Euro tazminat maddesi bulunuyor. Lille ile görüşmelere başlamaya hazırlanan Galatasaray cephesi önce Trabzonspor'dan izin almaya çalışacak. Bordo-mavililer olumlu dönüş yaparsa, sarı-kırmızılılar Yusuf Yazıcı için tüm şartları zorlayacak.

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