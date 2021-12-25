Galatasaray'da hedef Yusuf Yazıcı! 20 milyon Euro...

Devre arasında transfer operasyonunun sinyallerini veren G.Saray'ın ilk hedefi Yusuf Yazıcı... Ara dönemde özellikle orta sahayı güçlendirmek için adım atmak isteyen teknik heyet, Gedson Fernandes'in yanı sıra Yusuf'u da liste başına aldı. Lille'de bu sezon düzenli oynama fırsatı bulamayan 24 yaşındaki futbolcu, A Milli Takım'daki formasını da kaybetti ve ocak ayında ayrılması gündemde. Kerem Aktürkoğlu dışında hücum oyuncularından beklediği skor katkısını alamayan Fatih Terim'in, Yusuf'u istediği öğrenilirken, hücum hattının farklı mevkilerinde oynaması da bu istekte önemli bir nokta. Ancak bu transferin gerçekleşmesi Trabzonspor'a bağlı.



