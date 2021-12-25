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Galatasaray - Antalyaspor maçı sonrası Necati Ateş'ten transfer sözleri!

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor'u 2-0 yenerek sezonun ilk yarısını iyi kapattıklarını belirterek, "İkinci yarıya da iyi başlayıp yukarılara tırmanmak istiyoruz." dedi. Öte yandan Ateş transferle ilgili olarak, "Hocamız gerekli gördüğü takdirde transferleri yapacağız." ifadelerini kullandı. İşte o açıklamalar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2021 Cumartesi 20:42
Galatasaray - Antalyaspor maçı sonrası Necati Ateş'ten transfer sözleri!

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek nefes aldı. Sarı-kırmızılıların yardımcı antrenörü Necati Ateş, müsabaka sonrası açıklamalarda bulundu.

Transferle ilgili konuşan Ateş, "Galatasaray'da transfer bitmiyor. Transfer dönemine girdiğimiz için transfer konuşulacak. Hocamız gerekli gördüğü takdirde transferleri yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaleci İsmail Çipe'nin bugün ortaya koyduğu performanstan memnun olduklarını anlatan Ateş, Mostafa Mohamed ve Olimpiu Morutan'a güvendiklerini ve onlardan beklentilerinin yüksek olduğunu dile getirdi.

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