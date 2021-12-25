Cimbom galibiyeti hatırladı | Galatasaray - Antalyaspor: 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 19. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

Saat 16.00'da başlayan karşılaşmada Galatasaray sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.

NEF Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşma sarı-kırmızılıların 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Cimbom'a galibiyeti getiren goller 45+1 Feghouli ve 52. dakikada Kerem Aktürkoğlu'dan geldi.

Bu sonuçla 7 hafta sonra sahadan galibiyetle ayrılan Galatasaray puanını 27'ye çıkardı. Antalyaspor ise 22 puanda kaldı.

TERİM'DEN 4 DEĞİŞİKLİK

Spor Toto Süper Lig'in 19. ve ilk yarının son haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda 4 değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın geçen hafta deplasmanda Adana Demirspor'a 2-0 yenildiği maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşen Taylan Antalyalı ve Alexandru Cicaldau müsabakanın kadrosunda yer almadı. Adana Demirspor maçına ilk 11'de başlayan Ömer Bayram ve Olimpiu Morutan da yedeğe çekildi.

Galatasaray teknik heyeti, Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında bu futbolcuların yerlerine Patrick van Aanholt, Aytaç Kara, Sofiane Feghouli ve Halil Dervişoğlu'nu görevlendirdi.

Sarı-kırmızılı ekip maça İsmail Çipe, Oğulcan Çağlayan, Victor Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Aytaç Kara, Feghouli, Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu ve Mustafa Muhammed ile başladı.

Galatasaray'ın yedeklerinde ise Ömer Bayram ve Olimpiu Morutan'ın yanı sıra Fatih Öztürk, DeAndre Yedlin, Alpaslan Öztürk, Gustavo Assunçao, Işık Kaan Arslan, Atalay Babacan, Barış Alper Yılmaz ve Emre Kılınç yer aldı.

Ev sahibi ekipte sakatlıkları bulunan Fernando Muslera, Sacha Boey, Christian Luyindama ve Mbaye Diagne de kadroda bulunmadı.

AYTAÇ KARA İLK KEZ İLK 11'DE

Galatasaray'da sezon başı transfer edilen Aytaç Kara ilk kez Süper Lig'de bir maça ilk 11'de çıktı.

Tecrübeli futbolcu, Taylan Antalyalı'nın cezalı olduğu maçta orta sahada görev yaptı.

Aytaç Kara, ligde daha önce üç karşılaşmada sonradan oyuna dahil olmuştu.

TERİM'İN CEZASI BİTİYOR

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, cezası nedeniyle Fraport TAV Antalyaspor maçında da görev alamadı.

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile yapılan derbide ihraç edilen Terim, farklı gerekçelerle toplamda 6 maç ceza aldı.

Tecrübeli teknik adam, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Altay, Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir ve Adana Demirspor maçlarının ardından Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında takımının başında yer alamayarak cezasını tamamladı.