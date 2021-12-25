Aslan son sınavına çıkıyor! İşte Terim'in Antalya 11'i

Süper Lig'de beklentilerin çok altında bir sezon geçiren Galatasaray, ilk yarının son haftasında bugün Antalyaspor ile karşılaşacak. Nef Stadı'nda yapılacak mücadele saat 16.00'da başlayacak. Ligde geride kalan 18 maçta altışar galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, haftaya 24 puanla 12. sırada girdi. Galatasaray, ilk yarının son haftası öncesinde 45 puanlı lider Trabzonspor'un 21 puan gerisinde yer alıyor.
Süper Lig'de beklentilerin çok altında bir sezon geçiren Galatasaray, ilk yarının son haftasında bugün Antalyaspor ile karşılaşacak. Nef Stadı'nda yapılacak mücadele saat 16.00'da başlayacak. Ligde geride kalan 18 maçta altışar galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, haftaya 24 puanla 12. sırada girdi. Galatasaray, ilk yarının son haftası öncesinde 45 puanlı lider Trabzonspor'un 21 puan gerisinde yer alıyor.
6 FUTBOLCUSU YOK
LİGDE 7 maçtır kazanamayan, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşayan Aslan, alacağı galibiyetle en azından 2021'i ligde galibiyetle bitirmek istiyor. Öte yandan sarı-kırmızılı ekip, bugünkü karşılaşmada 6 futbolcusundan sakatlıklar ve cezalar nedeniyle yararlanamayacak. Kaleci Fernando Muslera, Sacha Boey, Christian Luyindama ve Mbaye Diagne forma giyemeyecek. Sarı kart cezalıları Alexandru Cicaldau ile Taylan Antalyalı da sahaya çıkamayacak.
MUHTEMEL 11'LER
GALATASARAY: Fatih, Oğulcan, Marcao, Nelsson, V. Aanholt, Berkan, E. Kılınç, Feghouli, Kerem, Morutan, Mohamed.
ANTALYASPOR: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudryashov, Amilton, Fredy, Güray, Ghacha, Doğukan, Mukairu.