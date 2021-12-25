Haberler Galatasaray Aslan son sınavına çıkıyor! İşte Terim'in Antalya 11'i

Aslan son sınavına çıkıyor! İşte Terim'in Antalya 11'i

Aslan, ligde ilk yarının son sınavına çıkıyor. 7 maçtır galibiyet alamayan Galatasaray, Antalya'yı ağırlıyor. Artık kazanıp kötü gidişi bitirmek isteyen sarı-kırmızılı takım, ara dönem öncesi teselli bulmak amacında. Fatih Terim, antalya karşısında sahaya süreceği 11'i de belirledi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2021 Cumartesi 06:50
Aslan son sınavına çıkıyor! İşte Terim'in Antalya 11'i

Süper Lig'de beklentilerin çok altında bir sezon geçiren Galatasaray, ilk yarının son haftasında bugün Antalyaspor ile karşılaşacak. Nef Stadı'nda yapılacak mücadele saat 16.00'da başlayacak. Ligde geride kalan 18 maçta altışar galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, haftaya 24 puanla 12. sırada girdi. Galatasaray, ilk yarının son haftası öncesinde 45 puanlı lider Trabzonspor'un 21 puan gerisinde yer alıyor.

Aslan son sınavına çıkıyor! İşte Terim'in Antalya 11'i

6 FUTBOLCUSU YOK

LİGDE 7 maçtır kazanamayan, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşayan Aslan, alacağı galibiyetle en azından 2021'i ligde galibiyetle bitirmek istiyor. Öte yandan sarı-kırmızılı ekip, bugünkü karşılaşmada 6 futbolcusundan sakatlıklar ve cezalar nedeniyle yararlanamayacak. Kaleci Fernando Muslera, Sacha Boey, Christian Luyindama ve Mbaye Diagne forma giyemeyecek. Sarı kart cezalıları Alexandru Cicaldau ile Taylan Antalyalı da sahaya çıkamayacak.

Aslan son sınavına çıkıyor! İşte Terim'in Antalya 11'i

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Fatih, Oğulcan, Marcao, Nelsson, V. Aanholt, Berkan, E. Kılınç, Feghouli, Kerem, Morutan, Mohamed.

ANTALYASPOR: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudryashov, Amilton, Fredy, Güray, Ghacha, Doğukan, Mukairu.

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