10 maçtır yenilmiyor

G.Saray ile Antalyaspor, ligde 51. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 50 maçta sarı-kırmızılılar 30, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 13 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 98 golüne, Akdeniz ekibi 46 golle karşılık verdi. Ayrıca Galatasaray, rakibiyle ligde oynadığı son 10 müsabakada mağlubiyet yaşamadı.
G.Saray ile Antalyaspor, ligde 51. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 50 maçta sarı-kırmızılılar 30, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 13 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 98 golüne, Akdeniz ekibi 46 golle karşılık verdi. Ayrıca Galatasaray, rakibiyle ligde oynadığı son 10 müsabakada mağlubiyet yaşamadı.