Haberler Galatasaray Galatasaray'da Marcao transferi gelişmesi! Napoli ile görüşmeler başlıyor

Galatasaray'da Marcao transferi gelişmesi! Napoli ile görüşmeler başlıyor

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Napoli; Koulibaly’nin sakatlığı, Manolas’ın ise ara dönemde Olympiakos’a gidecek olması nedeniyle Marcao’ya göz dikti. İki kulübün devre arasında görüşmelere başlaması bekleniyor. Galatasaray'da forma giyen Marcao'nun adı daha önce bir başka İtalyan ekibi Roma ile anılmıştı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2021 Cuma 06:50
Galatasaray'da Marcao transferi gelişmesi! Napoli ile görüşmeler başlıyor

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Napoli, Marcao'nun peşine düştü. İtalyan kulübünde stoper Kalidou Koulibaly sakatlığı nedeniyle ilk devrenin sonuna kadar forma giyemeyecek. Kostantinos Manolas ise ara transfer döneminde Yunan ekibi Olympiakos'a transfer olacak. İtalyan ekibinin elinde Amir Rrhamani ve Juan Jesus dışında stoper kalmadı. Napoli, Jesus'un performansından memnun kalmazken, oluşan açığı Marcao ile doldurmayı planlıyor. Sarı-kırmızılı takımın, başarılı futbolcuyu ucuza satmak gibi bir planı yok.

Galatasaray'da Marcao transferi gelişmesi! Napoli ile görüşmeler başlıyor

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE PARLADI
Galatasaray'ın istediği rakamın en az 20 milyon euro olduğu gelen haberler arasında yer aldı. Aslan, bu sezon Marcao'nun oynamadığı karşılaşmalarda savunmada büyük sıkıntılar çekerken, Brezilyalı yıldız özellikle UEFA Avrupa Ligi maçlarında başarılı maçlar çıkardı. Sarı-kırmızılı takımın, Avrupa Ligi'nde namağlup gruptan çıkmasında büyük rol oynayan Marcao, 2018-2019 sezonunun ara transfer döneminde 4 milyon Euro karşılığında Portekiz ekibi Chaves'ten transfer edilmişti. Marcao'nun Galatasaray ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray'da Marcao transferi gelişmesi! Napoli ile görüşmeler başlıyor

İtalyan gazetesi Repubblica, Manolas'ın ayrılığının ardından sol stoper bölgesinde eksiklik yaşayacak Napoli'nin Marcao'nun yanı sıra Fenerbahçe'den Szalai'yi de listesine aldığını duyurdu.

DİĞER
Anne olmak için gün sayan Sinem Kobal'dan sırt dekolteli hamilelik pozu! Sinem Kobal güzelliğiyle göz kamaştırdı...
Önder Karaveli Beşiktaş Göztepe maçının ardından gözyaşlarına hakim olamadı: Vazgeçmeyen bir Beşiktaş var
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor